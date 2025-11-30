¿Rumbo a Sporting Cristal? El nuevo destino que le espera a Beto Da Silva en la Liga 1: “Se fue de Cienciano”

El nombre de Beto Da Silva empezó a generar tendencia durante las últimas semanas. Su buen rendimiento con camiseta de Cienciano en esta temporada 2025 lo puso, de acuerdo a distintas informaciones, en las miradas de la directiva de Sporting Cristal para reforzar al equipo de cara al próximo año. Ahora, luego de varios rumores de por medio, por fin se pudo revelar cuál será su futuro.

Al terminar contrato con Cienciano en diciembre próximo, Beto Da Silva cuenta con la potestad de arreglar con cualquier otro equipo si es que así realmente lo pretendía. Lo más curioso de esta situación es que finalmente no volverá a vestir la camiseta de Sporting Cristal, sino que tendría todo cerrado para sumarse a las filas de Deportivo Garcilaso, otro equipo de la misma ciudad del Cusco.

“Como se dijo ayer en Gusadro Podcast: Beto Da Silva y Claudio Torrejón dejaron de ser jugadores de Cienciano y tienen acuerdo cerrado para ser jugadores de Deportivo Garcilaso”; fue la más reciente revelación del comunicador Gustavo Adrianzén Romo a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con cual evidencia que el delantero se iría del ‘Papá’ junto al volante que también la rompió en el 2025.

¿Hubiera sido una buena oportunidad para el regreso de Beto Da Silva a Sporting Cristal?

Para nadie es ninguna novedad que Beto Da Silva viene recuperando sus mejores versiones y así lo demostró con Cienciano en esta temporada 2025. Dicha situación generó que distintos medios locales lo apunten como uno de los regresos más esperados para Sporting Cristal, pero esto no sería así. Frente a dicho panorama es que cualquiera aseguraría que se pierden una buena chance.

Recordemos que Beto Da Silva se formó en Sporting Cristal y debutó con camiseta celeste, además de que pudo salir campeón nacional en la temporada 2015. Luego, pasó por distintos equipos internacionales y no pudo volver a ser ese delantero picante y goleador. Las lesiones lo llevaron a mal traer en distintos pasajes de su carrera y todo parece indicar que quien disfrutará de su talento a partir de la temporada 2026 es el Deportivo Garcilaso.

Los números y estadísticas de Beto Da Silva con Cienciano en la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Cienciano en esta temporada 2025, en la cual por cierto lograron clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año, Beto Da Silva disputó total de 35 partidos, en los cuales anotó 4 goles y registró 4 asistencias entre Liga 1 y el mismo torneo internacional al que accedieron para el 2026. Su continuidad lo llevará a cambiar de club, aunque no de ciudad ya que Deportivo Garcilaso también ejerce de local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

