Nolberto Maestrito Solano volverá dirigir en la Liga 1, el ex jugador nacional entrenará al Sport Boys para la siguiente temporada.

Nolberto Ñol Solano vuelve al banco como entrenador, después de ser asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana. El ex Newcastle aseguró que será nuevo DT Rosado, que solo falta la firma y que en los próximos días será anunciado.

“Estamos conversando, hay que armar plantel. Ya me tocaba, cuánto tiempo de esta experiencia vivida de asistente, ahora me toca un desafío duro. Voy a ser técnico de Boys, pero todavía tengo que firmar el papel, estoy a una firma de un documento que tendría que pasar en estos días”, manifestó Solano a DirecTV.

El ex volante nacional se mostró agradecido por el nuevo reto:“Tengo esta oportunidad que me da el fútbol. A la gente del Boys muy agradecido de poder mostrar todo este aprendizaje. Soy un técnico diferente al que empezó en la ‘U’. Sé que es una oportunidad que no puedo desperdiciar”, indicó Ñol.

Para terminar, señaló lo que espera lograr con el Boys. “Hay que mostrar al cien por ciento el profesionalismo, el trabajo, darle las mejores armas al futbolista y con este Boys ilusionarlos desde los hinchas, ayudar al club que también tiene que hacer muchos esfuerzos para que vuelva por el camino que tuvo muchos años atrás”, finalizó el Maestrito.