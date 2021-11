El futbolista ex Sporting Cristal y Alianza Lima, Paolo de la Haza, comentó una de las diferencias entre ambas escuadras.

Paolo de la Haza, ex Sporting Cristal: "El camerino de Alianza Lima es una caldera"

Una voz autorizada para poder poner en cancha la importancia de ambos equipos es sin duda alguna, Paolo de la Haza. El defensa peruano supo jugar en Alianza Lima y Sporting Cristal con buenos rendimientos, siendo campeón cuando compitió ahí.

El ahora referente del Atlético Grau de Piura conversó con "Amigos del Fútbol" y dijo: "El camerino de Alianza Lima es una caldera como siempre dicen, uno de los mejores vestuarios que me ha tocado compartir, que me ha tocado vivir. Desde que sales del camerino y está el Señor de los Milagros es como que te prende fuego en el cuerpo y ese creo que es el mejor camerino que me ha tocado vestir".

Para después explicar que no trata de compararlo con Sporting Cristal, porque ahí también le fue muy bien: "La verdad que los dos bien merecida la opción de poder jugar la final, pero es difícil decir quién puede ganar. Le tengo cariño a ambos equipos porque me tocó estar en los dos y salir campeón en ambos clubes, esperemos que sea una final que el espectador pueda disfrutar".

Como cierre, dejó un análisis sobre lo que estaría pasando este domingo en el Estadio Nacional de Lima. Afirmando que ambos equipos llegan de muy buena forma, y que la jerarquía de los planteles sacará adelante el partido en general. Está todo bastante parejo para él.