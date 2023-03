"Que me chupen un hue...": Ex crack de Alianza Lima atacó a la hinchada de su propio equipo con duro comentario

En el marco de la fecha 7 de la Liga 1 2023, Cusco FC logró un importante triunfo ante Unión Comercio. No obstante, el partido en un momento fue adverso para los imperiales, ya que lo empezaron perdiendo y la afición expresó su malestar desde las tribunas.

En relación a esto, al término del partido, Felipe Rodríguez fue entrevistado por la prensa local y declaró molesto ante una incómoda pregunta. El ex jugador de Alianza Lima sacó en cara su pasado futbolístico y dijo que él siempre se da íntegro por el bien de su equipo.

"¿Quién dice que se nos está haciendo difícil los partidos. Esas son boludeces tuyas y de esas boludeces se prende toda la tribuna y nos vienen a gritar porque no saben nada de fútbol. El que me venga a chiflar al estadio que entre a google y se fije toda mi carrera, la carrera que yo hice y los equipos que jugué. Ahí si jugué con gente que sabe de fútbol de verdad", le contestó al periodista.

Finalmente, cerró la nota lanzando un duro comentario en contra del sector de la hinchada que lo critica: "La gente de acá me puede venir a chiflar a mí me chupa un huevo, yo voy a seguir jugando y voy a dar lo máximo de mí para ganar los partidos y para jugar bien. Después lo que diga la gente de afuera que me chupe un huevo", declaró.

Felipe Rodríguez calienta el partido ante Alianza Lima

Después de la polémica, el jugador sorprendió con un post de Instagram donde hace alusión al partido que sostendrá la proxima fecha ante Alianza Lima. EL jugador en la descripción colocó: "Nos vemos en la caldera", haciendo alusión a Matute.