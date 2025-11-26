La drástica respuesta de Facundo Callejo al enterarse que Sporting Cristal lo quiere fichar: “Me motiva quedarme en Cusco FC”

Durante las últimas horas se pudo conocer que una de las grandes intenciones de la directiva de Sporting Cristal es contratar los servicios de Facundo Callejo pensando en la temporada 2026. Si bien el atacante argentino tiene contrato con Cusco FC hasta fines del próximo año, no dudó en responder las informaciones y los rumores en donde lo ponen como el gran objetivo de los rimenses.

A raíz de esta situación es que se vienen tejiendo distintas novedades respecto a la decisión de Sporting Cristal. Ahora, no será nada fácil ya que el presente de Facundo Callejo es bastante bueno y en Cusco FC no lo querrán soltar por nada del mundo. Por ello es que el propio goleador aseguró con total énfasis que por ahora está enfocado en el equipo imperial y no conoce de ofertas concretas.

“Tengo contrato hasta el 2027 con Cusco FC. Sobre los intereses, a mí no me ha llamado nadie. Hay cláusula sí, pero es algo que ya tienen todos los jugadores, hoy por hoy es raro que no haya. Me motiva quedarme en Cusco FC a nivel familiar, hay que hacer un análisis y ver la idea que tiene el club. No hay que mirar para otro lado”; comentó Facundo Callejo durante el programa ‘L1 Radio‘.

Los jugadores que perderían espacio en Sporting Cristal con el posible fichaje de Facundo Callejo

Si finalmente empiezan a darse las conversaciones pertinentes entre Sporting Cristal y Cusco FC por los servicios de Facundo Callejo, claramente podrían darse cambios en el equipo rimense. En principio, el hecho de que hoy sea una presunta prioridad para la directiva representaría que el ‘9’ llegue para ser titular a como dé lugar por encima de los delanteros que ahora están en la plantilla.

Felipe Vizeu, quien llegó a mitad de este año 2025 y que hasta ahora no ha podido marcar una gran diferencia, pasaría a ser segunda opción en las planificaciones de Paulo Autuori. Quien también perdería espacio es Irven Ávila. Si bien se dice que hay intenciones de renovar su estadía, claramente su mejor momento ya pasó y sería más una opción de recambio en el equipo.

Finalmente, jugadores jóvenes que actualmente están teniendo minutos como Diego Otoya y Mateo Rodríguez, quedarían relegados de Sporting Cristal y por ello es que un préstamo a otros equipos no les caería mal, sobre todo cuando necesitan de competencia para encontrar mayor regularidad a la de que un plantel cervecero que gozaría de más jerarquía y categoría en la ofensiva.

Los números de Facundo Callejo en lo que va de la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Cusco FC durante la presente temporada 2025, Facundo Callejo ha disputado un total de 31 partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana, en los cuales ha marcado 24 goles y ha dado 3 asistencias. Es más, consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2026 con los imperiales y ahora espera cerrar un tremendo año en los playoffs definitivos que se vienen en el torneo local.

