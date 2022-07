El Torneo Apertura llega a su fin este fin de semana, con la disputa de la jornada 19, que se jugará este fin de semana, y en el que el FBC Melgar y Sport Huancayo lucharán por el título. Los arequipeños, líderes con 40 puntos, visitan al Alianza Atlético de Sullana, mientras que el 'Rojo Matador', con 37 unidades, harán lo propio con el Sport Boys en el Callao.

Está claro, que el amplio favorito para llevarse el Apertura sigue siendo el cuadro 'rojinegro', no solo porque es el líder absoluto de esta primera parte de la temporada 2022. Si no también por el buen desempeño mostrado en la Conmebol Sudamericana, donde está a un paso de seguir haciendo historia, ya que tras el empate 0-0 en Colombia, podría clasificar a cuartos de final si la próxima semana vence a Deportivo Cali en Arequipa.

¿Qué necesita FBC Melgar para ganar el Torneo Apertura?

El cuadro arequipeño cuenta con la primera opción de llevarse la corona de este primer certamen de la Liga 1 2022 y es que por ser el líder absoluto, únicamente necesita de un empate ante Alianza Atlético de Sullana para coronarse. No obstante, si Sport Huancayo no logra vencer a Sport Boys en el Callao, no tendrán chances de alcanzar al conjunto 'rojinegro', por lo que FBC Melgar se coronaría como el ganador del Torneo Apertura.

Cabe mencionar que FBC Melgar suma +12 y Sport Huancayo +16 en diferencia de goles, lo que podría ser determinante en caso los 'rojinegros' caigan y los huancaínos logren una victoria. Cualquier otro resultado, daría como campeón de la Fase 1 al conjunto arequipeño. Los duelos de ambos equipos se jugarán en simultáneo este domingo 3 de junio a las 3:00 p.m. (hora peruana).