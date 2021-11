Nadie se quiso perder el partido más importante de la temporada en el fútbol peruano. El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, estuvo presente en el Estadio Nacional. Donde fue invitado de honor en la final entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

'El Tigre' recién al día siguiente (lunes), tuvo contacto directo con la prensa cuando se marchó para su país. El director técnico argentino se fue para su país, a respirar un poco de todo el ruido de las recientes 'Eliminatorias Qatar 2022'. Pero no quiso olvidarse de dejar su aporte de la gran final.

A la entrada del Aeropuerto Internacional 'Jorge Chávez', lo que dijo 'El Flaco' fue lo siguiente: "No hubo goles, pero los dos equipos buscaron. Me parece que los dos partidos fueron importantes, me gustaron". En su breve resumen con respecto al juego del último domingo.

Para el campeón nacional, Alianza Lima, tuvo palabras de elogio y nombró a algunos de sus protagonistas: "Quiero felicitar a Jefferson Farfán y al campeón, ya se lo dije a Carlos (Bustos). También a Roberto (Mosquera) porque fueron los mejores equipos".

Sobre los partidos amistosos que estaba pensando Perú trabajar a mediano plazo, sostuvo: "Todavía no está confirmado. No me oficializaron, pero están en eso. Veremos si podemos hacer dos o tres partidos amistosos previo al inicio de las Eliminatorias".