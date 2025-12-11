Tras vencer a Cusco FC, el titular de Paulo Autuori que descartó a Alianza Lima para renovar con Sporting Cristal: “Ya está todo”

Sporting Cristal consiguió un triunfo muy valioso frente a Cusco FC en el Estadio Nacional. El primer objetivo de la llave de los playoffs de la Liga 1 2025 fue cumplido y ahora los hinchas recibieron otra gran noticia. Se trata de un jugador titular para Paulo Autuori que venía siendo seguido desde Alianza Lima como un fichaje de renombre, pero que ahora renovó contrato en el Rímac.

Nos referimos a Rafael Lutiger, defensor central que está siendo titular en Sporting Cristal luego de la lesión de Luis Abram en el duelo ante Alianza Lima el pasado 2 de diciembre. Ahora el canterano celeste no quiso dejar mayor espacio para las especulaciones y siendo consciente que incluso habría sido notificado con una oferta desde Matute, fue él mismo quien confirmó su renovación.

Fuente: @JeanMartinD

“Sí, ya está todo”; fue la respuesta de Rafael Lutiger al ser consultado sobre su futuro en Sporting Cristal. Fue en el programa ‘Vamos al VAR’ que se tuvo la palabra del zaguero central a la salida del Estadio Nacional luego de la victoria por 1-0 frente a Cusco FC. De esta manera, Paulo Autuori seguirá contando con la presencia de una de sus apuestas más importantes desde que volvió al club.

La relevancia de Rafael Lutiger desde que Paulo Autuori regresó a Sporting Cristal

Si bien Rafael Lutiger es un jugador formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, durante las últimas temporadas no gozó de tanta oportunidad en el equipo titular. Es más, el año pasado jugó a préstamo en Sport Boys del Callao y luego tuvo que regresar al Rímac. Hoy en día, con Paulo Autuori a la cabeza del equipo, sus chances de competir han crecido por varios factores.

Fuente: Sporting Cristal

En principio, ‘Rafa’ puede jugar en su posición natural de defensor central y también puede cumplir como lateral izquierdo en una línea de 4 que normalmente emplea Sporting Cristal. Ahora, cuando el estratega brasileño ha alineado con 3 defensores, el zurdo lo hace como líbero o stopper por izquierda, así que dicha polifuncionalidad le da más peso a su regularidad en el plantel.

El próximo objetivo de Rafael Lutiger con Sporting Cristal

Luego de vencer 1-0 a Cusco FC en el Estadio Nacional, ahora Rafael Lutiger junto a Sporting Cristal disputarán el partido de vuelta en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad imperial el próximo domingo 14 de diciembre a las 18:00 hora local . El ganador de esta llave será Perú 2 y confirmará su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, además de ganar 3 millones de dólares por parte de Conmebol.

