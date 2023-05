Carlos A.Mannucci vs. FBC Melgar por la Liga 1: un duelo con estadio vacío

Luego de haber perdido en calidad de local ante Atlético Nacional por copa Libertadores y prácticamente ya con la eliminación, en el conjunto de FBC Melgar tienen como objetivo terminar de la mejor manera el torneo Apertura y así iniciar de cero el Clausura, donde buscan ser protagonistas. Y el primer paso para lograrlo es vencer este domingo a Carlos A.Mannucci.

[Mira el partido entre Carlos Mannucci vs Melgar por Fanatiz]

El partido será válido por la fecha 17 de la Liga 1y está programado para las 18:30 horas (Perú) y el escenario donde se desarrollará el encuentro será el Mansiche de Trujillo.

El cuadro local llega a este encuentro tras caer 1-0 ante UTC, en un partido donde tuvo el protagonismo. Los dirigidos por Mario Viera se ubican en el quinto puesto de la competencia con 26 puntos y de los últimos siete partidos, solo ha perdido uno.

Por su parte, FBC Melgar, decepcionó a mitad de semana en el partido ante el Atlético Nacional por la Copa Libertadores. Previamente, el equipo venció a Alianza Lima por 2-1 en Arequipa, resultado con el que suma 18 puntos (4 victorias, 6 empates y 5 derrotas), avanzando al puesto 12 de la tabla, a un punto del Alianza Atlético. De visita, el Melgar perdió 3 veces en 8 encuentros, de los que salvó cinco empates.

Se jugará sin público

El partido de Carlos Mannucci vs. Melgar no tendrá presencia de espectadores debido a que no recibió la autorización de la prefectura con las garantías de seguridad. La decisión se hizo pública a través de redes sociales del club, expresando su malestar con la decisión.

Resultado y marcador en vivo

CANALES PARA VER EN VIVO EL PARTIDO EN PERÚ

El partido será transmitido por Fanatiz International y también podrás verlo en vivo por Liga 1 MAX y online en Liga 1 Play. Además podrás seguir todas las incidencias, goles, resumen y las mejores jugadas en Bolavip.pe.