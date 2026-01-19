Se confirmó el formato que tendrá la Liga 1 2026

La pelotita está muy pronto a rodar en el Perú, el torneo más importante está a punto de dar inicio. Por esa razón, ahora se ha conocido el formato con el que se jugará este torneo. El cual se espera que pueda llegar a ser mejor de lo que terminó siendo el año pasado. Universitario de Deportes parte como el vigente campeón y 17 equipos intentarán arrebatarle la corona.

Publicidad

Publicidad

En este caso, la Liga 1 2026 se mantendrá con su formato anterior. Se ha tomado la decisión que no existan variaciones a lo que fue el campeonato el año pasado. Con lo cual, se jugarán dos torneos cortos. El Torneo Apertura con 17 fechas en una modalidad todos contra todos. De igual forma, el Torneo Clausura que también contará con 17 jornadas en un mismo formato.

Ahora, hay que detallar que es lo que se necesita para poder salir campeón nacional. En un comienzo, el equipo que logre tanto el Apertura como el Clausura, así como ser el primero en el acumulado será el que termine levantando la copa.

Pero en caso no se pueda dar esto, entonces el campeón del Apertura y el Clausura jugarán un playoff, en el cual también aparecerán 2 equipos más. El primero y segundo mejor en el acumulado. En caso ser los mismos equipos, entonces jugarán de frente la gran final.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, para la definición a la clasificación a la Copa Libertadores se dará con un playoff en caso se de un campeón directo. En este caso, el cuarto y tercero del acumulado se enfrentarán en una semifinal, el ganador jugará ante el segundo mejor por el cupo directo a la fase de grupos.

Formato de la Liga 1 2026:

ver también Raúl Ruidíaz eligió el club en el que se quiere retirar y descartó a Universitario

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

El inicio del torneo nacional se dará a final del mes de enero. Pero todavía surgen algunas dudas por temas de derecho de transmisión, lo cual no se ha resuelto al 100%. Así que podrían darse alguna sorpresa para esa fecha, lo que si es claro que ya hay una programación para los partidos que se jugarán en esta jornada inicial.

Publicidad

Publicidad

Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura:

Viernes 30 de enero

Sport Huancayo vs. Alianza Lima | 12:00 pm

UTC vs. Atlético Grau | 3:15 pm

Sábado 31 de enero

Sport Boys vs. Chankas | 1:00 pm

Juan Pablo II College vs. FC Cajamarca | 3:15 pm

Melgar vs. Cienciano | 6:30 pm

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | 1:00 pm

Alianza Atlético vs. Cusco FC | 3:15 pm

Universitario vs. UTC | 6:00 pm

Publicidad

Publicidad

Lunes 2 de febrero

Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua

Datos Claves