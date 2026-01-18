Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del Universitario vs. Olva Latino

La Liga Peruana de Vóley sigue siendo muy emocionante y la más reciente jornada no fue ninguna excepción. En el marco de la fecha 2 de la Fase 2 del campeonato nacional, los partidos en cuestión fueron durísimos y muy peleados de principio a fin, así que a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones en este fin de semana.

Entre los duelos más atrapantes de la jornada, sin duda alguna el que protagonizaron Alianza Lima vs. Atlético Atenea fue de los más competitivos. Las blanquiazules empezaron perdiendo, pero luego supieron darle vuelta al marcador y lo ganaron 3-2 para confirmar que siguen siendo enormes candidatas al título de la Liga Peruana de Vóley.

Fuente: Alianza Lima.

Otro de los encuentros impactantes fue el que jugaron San Martín vs. Regatas Lima, el cual terminó siendo a favor de las ‘Chorrillanas’. También se fueron a un quinto set y con las figuras de Kiara Montes y Katy Ryan supieron conseguir una victoria muy importante que les permite seguir escalando en la tabla de posiciones. Justamente, a continuación descubre a detalle cómo va el listado.

Fuente: Liga Peruana de Vóley.

El último partido de la de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley tuvo como gran vencedor a Universitario sobre Olva Latino por 3-2. Estando a la altura de los otros cotejos, incluso siendo mucho más dramático durante la mayoría de los sets disputados, ahora las ‘Pumas’ son quienes lideran la competencia y apuntan a conseguir la estrella nacional.

Fuente: Universitario.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Puesto Equipo Puntos 1 Universitario 35 2 USMP 33 3 Alianza Lima 32 4 Atlético Atenea 21 5 Regatas Lima 20 6 Circolo 19 7 Géminis 17 8 Deportivo SOAN 13 9 Rebaza Acosta 13 10 Olva Latino 10

Resultados de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 17 de enero

Rebaza Acosta 1-3 Deportivo Soan

Alianza Lima 3-2 Atlético Atenea

San Martín 3-2 Regatas Lima

Domingo 18 de enero

Circolo Sportivo Italiano 0-3 Géminis

Universitario 3-2 Olva Latino

