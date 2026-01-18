Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del Universitario vs. Olva Latino

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del triunfo de la 'U' ante Olva Latino por 3-2.

Por Renato Pérez

Jugadoras de Universitario Vóley.
© Universitario Vóley.Jugadoras de Universitario Vóley.

La Liga Peruana de Vóley sigue siendo muy emocionante y la más reciente jornada no fue ninguna excepción. En el marco de la fecha 2 de la Fase 2 del campeonato nacional, los partidos en cuestión fueron durísimos y muy peleados de principio a fin, así que a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones en este fin de semana.

Entre los duelos más atrapantes de la jornada, sin duda alguna el que protagonizaron Alianza Lima vs. Atlético Atenea fue de los más competitivos. Las blanquiazules empezaron perdiendo, pero luego supieron darle vuelta al marcador y lo ganaron 3-2 para confirmar que siguen siendo enormes candidatas al título de la Liga Peruana de Vóley.

Otro de los encuentros impactantes fue el que jugaron San Martín vs. Regatas Lima, el cual terminó siendo a favor de las ‘Chorrillanas’. También se fueron a un quinto set y con las figuras de Kiara Montes y Katy Ryan supieron conseguir una victoria muy importante que les permite seguir escalando en la tabla de posiciones. Justamente, a continuación descubre a detalle cómo va el listado.

El último partido de la de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley tuvo como gran vencedor a Universitario sobre Olva Latino por 3-2. Estando a la altura de los otros cotejos, incluso siendo mucho más dramático durante la mayoría de los sets disputados, ahora las ‘Pumas’ son quienes lideran la competencia y apuntan a conseguir la estrella nacional.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

PuestoEquipoPuntos
1Universitario35
2USMP33
3Alianza Lima32
4Atlético Atenea21
5Regatas Lima20
6Circolo19
7Géminis17
8Deportivo SOAN13
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino10

Resultados de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 17 de enero

  • Rebaza Acosta 1-3 Deportivo Soan
  • Alianza Lima 3-2 Atlético Atenea
  • San Martín 3-2 Regatas Lima

Domingo 18 de enero

  • Circolo Sportivo Italiano 0-3 Géminis
  • Universitario 3-2 Olva Latino
DATOS CLAVES

  • Universitario lidera la tabla con 35 puntos tras vencer 3-2 a Olva Latino.
  • Alianza Lima logró una remontada para ganar 3-2 a Atlético Atenea.
  • San Martín venció 3-2 a Regatas Lima y se mantiene segundo con 33 unidades.
Renato Pérez
