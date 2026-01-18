Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

En pleno partido de Alianza Lima, llegó inesperado refuerzo extranjero para Universitario

Mientras Alianza Lima vencía a Colo Colo en Uruguay, la directiva de la 'U' se activó y confirmó el refuerzo de un volante brasileño de 22 años.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Miguel Silveira, refuerzo de Universitario.
© Composición BOLAVIP.Miguel Silveira, refuerzo de Universitario.

Cuando Alianza Lima conseguía su primer triunfo en el marco de la Serie Río de la Plata 2026 frente a Colo Colo, en Universitario de Deportes sorprendieron a todos y aseguraron un refuerzo brasileño que incluso ya se encuentra en la ciudad de Lima para la revisión médica. De aprobar dicho proceso, será oficializado como nuevo jugador del equipo liderado por Javier Rabanal.

Publicidad
Fuente: Río de la Plata 2026.
Fuente: Río de la Plata 2026.

Estamos hablando de Miguel Silveira, volante brasileño de 22 años que llega a Universitario de Deportes proveniente del fútbol de Japón y que será el último jale de los merengues. Eso sí, existe una especie de detalle o inconveniente, si se puede decir, ya que el cupo de extranjeros oficiales que exige la organización de la Liga 1 2026 podría ser alterada con esta nueva movida en Ate.

“¡Atención! El volante brasileño Miguel Silveira (22 años) llegó hoy al mediodía a Lima y será refuerzo de Universitario de Deportes. Estuvo jugando en el Albirex Niigata de Japón”; fue la más reciente revelación que compartió el comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual en la ‘U’ cerrarían el mercado de pases en la previa del inicio de la Liga 1 2026.

Publicidad
Fuente: @Gustavo_p4

Fuente: @Gustavo_p4

El enorme inconveniente que tendría Universitario con el fichaje de Miguel Silveira

Sabiendo que recientemente se aprobó la inscripción de 7 extranjeros en cada uno de los equipos que disputen la Liga 1 2026, el fichaje de Miguel Silveira podría complicar en demasía a Universitario de Deportes. ¿Cómo así? Y es que en estos momentos tienen a 8 jugadores nacidos en el exterior, con lo cual no podrían sumar a todos y 1 tendría que quedarse afuera del torneo nacional.

Javier Rabanal hizo contundente análisis tras derrota de Universitario ante Sport Boys

ver también

Javier Rabanal hizo contundente análisis tras derrota de Universitario ante Sport Boys

Recordemos que Williams Riveros y Matías Di Benedetto tienen chance de inscribirse como peruanos hasta el próximo 15 de marzo, siempre y cuando aprueben el examen de nacionalización que darán a fines de enero, ese mismo que reprobaron hace algunos días. De esta manera, la directiva de la ‘U’ deberá estar muy al pendiente de este asunto para no perjudicar a Javier Rabanal.

Publicidad
Fuente: @Ricky_Figueroa6

Fuente: @Ricky_Figueroa6

¿Quiénes son los extranjeros de Universitario para la temporada 2026?

Además de los mencionados Williams Riveros y Matías Di Benedetto, quienes aún tienen oportunidad de jugar como peruanos, con el más reciente fichaje de Miguel Silveira ya suman 3 extranjeros en el equipo. Es así que Universitario de Deportes tiene a José Carabalí, Héctor Fértoli, Caín Fara, Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama en dicha lista, así que se espera una resolución al respecto de cómo afrontarán la competencia de la Liga 1 2026.

DATOS CLAVES

  • Miguel Silveira (22 años), volante brasileño del Albirex Niigata, llegó a Lima para unirse a Universitario.
  • Con este fichaje, los cremas suman 8 extranjeros, excediendo el límite de 7 cupos de la Liga 1 2026.
  • La solución depende de que Williams Riveros o Matías Di Benedetto aprueben su examen de nacionalización a fines de enero.
Publicidad
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Peligra Felipe Chávez y festeja Luis Díaz: Bayern Múnich fija su atención en un ex Boca
Futbol Internacional

Peligra Felipe Chávez y festeja Luis Díaz: Bayern Múnich fija su atención en un ex Boca

Para enfrentar a Alianza Lima, Inter Miami negocia por delantero argentino y ofertó 15 millones
Futbol Internacional

Para enfrentar a Alianza Lima, Inter Miami negocia por delantero argentino y ofertó 15 millones

Confirman que un jugador del FC Barcelona abandona el club por 6 millones de euros
Fútbol europeo

Confirman que un jugador del FC Barcelona abandona el club por 6 millones de euros

Pese a la victoria de Alianza Lima, el jugador que los hinchas liquidaron
Alianza Lima

Pese a la victoria de Alianza Lima, el jugador que los hinchas liquidaron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo