En pleno partido de Alianza Lima, llegó inesperado refuerzo extranjero para Universitario

Cuando Alianza Lima conseguía su primer triunfo en el marco de la Serie Río de la Plata 2026 frente a Colo Colo, en Universitario de Deportes sorprendieron a todos y aseguraron un refuerzo brasileño que incluso ya se encuentra en la ciudad de Lima para la revisión médica. De aprobar dicho proceso, será oficializado como nuevo jugador del equipo liderado por Javier Rabanal.

Estamos hablando de Miguel Silveira, volante brasileño de 22 años que llega a Universitario de Deportes proveniente del fútbol de Japón y que será el último jale de los merengues. Eso sí, existe una especie de detalle o inconveniente, si se puede decir, ya que el cupo de extranjeros oficiales que exige la organización de la Liga 1 2026 podría ser alterada con esta nueva movida en Ate.

“¡Atención! El volante brasileño Miguel Silveira (22 años) llegó hoy al mediodía a Lima y será refuerzo de Universitario de Deportes. Estuvo jugando en el Albirex Niigata de Japón”; fue la más reciente revelación que compartió el comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual en la ‘U’ cerrarían el mercado de pases en la previa del inicio de la Liga 1 2026.

El enorme inconveniente que tendría Universitario con el fichaje de Miguel Silveira

Sabiendo que recientemente se aprobó la inscripción de 7 extranjeros en cada uno de los equipos que disputen la Liga 1 2026, el fichaje de Miguel Silveira podría complicar en demasía a Universitario de Deportes. ¿Cómo así? Y es que en estos momentos tienen a 8 jugadores nacidos en el exterior, con lo cual no podrían sumar a todos y 1 tendría que quedarse afuera del torneo nacional.

ver también Javier Rabanal hizo contundente análisis tras derrota de Universitario ante Sport Boys

Recordemos que Williams Riveros y Matías Di Benedetto tienen chance de inscribirse como peruanos hasta el próximo 15 de marzo, siempre y cuando aprueben el examen de nacionalización que darán a fines de enero, ese mismo que reprobaron hace algunos días. De esta manera, la directiva de la ‘U’ deberá estar muy al pendiente de este asunto para no perjudicar a Javier Rabanal.

¿Quiénes son los extranjeros de Universitario para la temporada 2026?

Además de los mencionados Williams Riveros y Matías Di Benedetto, quienes aún tienen oportunidad de jugar como peruanos, con el más reciente fichaje de Miguel Silveira ya suman 3 extranjeros en el equipo. Es así que Universitario de Deportes tiene a José Carabalí, Héctor Fértoli, Caín Fara, Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama en dicha lista, así que se espera una resolución al respecto de cómo afrontarán la competencia de la Liga 1 2026.

