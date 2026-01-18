Brasil entero se rinde absolutamente ante el rendimiento de Erick Noriega con la camiseta del Gremio

El defensor peruano Erick Noriega ha logrado lo que pocos extranjeros consiguen en su primera etapa en Brasil: el respeto unánime de la crítica. Su reciente actuación en la victoria de Gremio por 5-0 ante Sao Luiz ha desatado una ola de elogios en los principales medios deportivos.

Erick Noriega gana elogios en Brasil

Bajo la mirada atenta de su nuevo entrenador, Luís Castro, Noriega demostró una madurez táctica impropia de su edad. El zaguero no solo cumplió con sus labores defensivas, sino que se convirtió en la primera salida limpia de un equipo que funcionó como una máquina.

El prestigioso portal Globo Esporte destacó la labor del nacional, otorgándole una puntuación destacada y calificándolo como un jugador clave. El medio subrayó su capacidad para ocupar espacios estratégicos, evitando cualquier sorpresa en el área del “Tricolor”.

Esta consistencia ha generado que la prensa brasileña ya lo considere una pieza inamovible en el esquema de Castro. La seguridad que proyecta Noriega permite que los laterales de Gremio se proyecten con mayor libertad, equilibrando todo el sistema defensivo.

Erick Noriega marcando la diferencia en Brasil. (Foto: X).

El impacto de su juego no solo se queda en las estadísticas, sino en la sensación de seguridad que transmite a la grada. En Porto Alegre ya se habla de Noriega como uno de los aciertos más grandes del club en el mercado de fichajes de esta temporada.

Con el Brasileirao 2026 en el horizonte, el peruano se perfila como el líder de una defensa que aspira a grandes cosas. Su rendimiento es una excelente noticia para la selección peruana, que ve en él a un embajador consolidado en la liga más competitiva de Sudamérica.

¿Cómo fue calificado Erick Noriega?

Globo Esporte calificó a Noriega con 6 puntos, destacando que el jugador no cometió errores individuales a lo largo de los 90 minutos. Además, con Noriega en el campo, Gremio ha conseguido mantener su arco invicto en tres de sus últimos cuatro encuentros del Campeonato Gaúcho.

¿Cuál es el presente de Erick Noriega?

Desde su llegada al banquillo, Luís Castro ha alineado al defensor en el once inicial para cada uno de los partidos oficiales. Ahora, el jugador se alista para los encuentros cruciales de la fase final del torneo estadual, donde Gremio es considerado el gran favorito.

Erick Noriega refuerzo de Gremio de Porto Alegre. (Foto: X).

