Mientras Universitario vendió a César Inga en $1.6 millones: ¿Cuánto ganará ADT por la transacción a Kansas City?

Luego de varios días de negociación, el destino de César Inga estará fuera de Universitario de Deportes ya que jugará en Kansas City de la MLS de los Estados Unidos. Las últimas informaciones aseguran que la negociación se cerró en 1.6 millones de dólares, un monto bastante considerable por cómo se dieron las conversaciones y que incluso tiene muy contenta a la directiva de ADT de Tarma.

Fuente: @Gustavo_p4

Si bien César Inga pertenecía a Universitario de Deportes desde la temporada pasada, recordemos que el defensor provenía de las filas de ADT de Tarma y muy astutamente se quedaron con un porcentaje en beneficio en el caso de una venta. Bueno, el fútbol así lo quiso y ahora gozarán del 10% del monto total, además de un requerimiento muy importante por parte del reglamento FIFA.

“César Inga (23) deja Universitario y ficha por Sporting Kansas City (MLS) por aproximadamente 1.6M USD. Por la transferencia de Cesar Inga ADT debe cobrar el 10% de U$S 1.600.000 bruto + U$S 32.000 aproximadamente por mecanismo de solidaridad FIFA”; fue la más reciente revelación que compartió Marcelo Bee Sellares, abogado especializado en deportes, a través de ‘X’.

El monto exacto que cobrará ADT por la venta de César Inga a Kansas City

Teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta por parte de Marcelo Bee Sellares, podemos entender que la directiva de ADT de Tarma ganará un total de 192 mil dólares por la más reciente venta de César Inga a Kansas City de la MLS de los Estados Unidos. Ahora, quien claramente realizó un tremendo negocio en esta oportunidad fue Universitario de Deportes.

Recordando que el defensor llegó al equipo merengue para la temporada 2025, la directiva tan solo desembolsó 60 mil dólares para ficharlo en dicho momento. Fabián Bustos, junto a su comando técnico, fueron los encargados de darle seguimiento para luego ser una petición a la directiva. Finalmente, hoy en la ‘U’ aseguran una enorme ganancia gracias a una gran decisión en el pasado.

Los números de César Inga con camiseta de Universitario

Ahora que jugará en Kansas City de la MLS de los Estados Unidos, repasemos los números y estadísticas que dejó César Inga en Universitario de Deportes. Vistiendo la camiseta merengue durante la temporada 2025, el polifuncional defensor completó un total de 36 partidos, anotó 1 gol y sumó 2.587 minutos de competencia en cancha entre Liga 1 y Copa Libertadores.

