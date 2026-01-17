¡Lo celebra Javier Rabanal! Fecha y hora confirmada para la llegada de Sekou Gassama a Lima

Luego del duelo amistoso de esta mañana frente a Sport Boys, en Universitario de Deportes ya ultiman detalles para la presentación de su plantel en sociedad. Si bien la gran mayoría de refuerzos trabajan bajo la mirada de Javier Rabanal, recién se pudo confirmar cuándo y a qué hora será el arribo de un Sekou Gassama que generó dudas, pero que ahora se sumará a los trabajos.

Cuando se hablaba de que podría perjudicar su estadía en Universitario de Deportes por arribar tarde a la pretemporada del equipo, teniendo en cuenta la cercanía para que empiece la Liga 1 2026, también se ha podido revelar que Sekou Gassama llegará en buenas condiciones a la capital ya que ha estado trabajando en lo físico y desde el equipo merengue lo han supervisado.

“¡Sekou Gassama ya tiene fecha de llegada! El flamante delantero de Universitario de Deportes estará en Lima el próximo miércoles 21 a las 6:00 am. Durante este tiempo que no pudo llegar al Perú por temas estrictamente personales (nada que ver la Copa de África), el atacante estuvo realizando trabajos físicos monitoreado en todo momento por el comando técnico de la ‘U’”; informó Gustavo Peralta.

La gran confianza que tiene Universitario en Sekou Gassama

Pese a que será el último jugador en sumarse a Universitario de Deportes pensando en el arranque de la Liga 1 2026, en la interna del club tienen mucha confianza en que Sekou Gassama pueda rendir al máximo de sus capacidades. Hace unos días fueron Álvaro Barco y Javier Rabanal quienes hablaron al respecto y no dejaron duda de que el delantero podrá marcar la diferencia.

“Creo que vale la posibilidad, considerando que la Copa Libertadores es en abril, creo que puede tener este valor y el sustento para esperarlo”; sentenció el Director Deportivo de la ‘U’. En esta misma línea, el entrenador dijo lo siguiente: “Era una de las posibilidades traerlo, aceptando que iba llegar un poco más tarde. Sigue su plan de entrenamiento. Es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque”.

Los extranjeros de Universitario para la temporada 2026

Además del mencionado Sekou Gassama, en Universitario de Deportes tienen a sus extranjeros listos y preparados para el inicio oficial de la temporada 2026. Williams Riveros (Paraguay), Matías Di Benedetto (Argentina), Caín Fara (Argentina), José Carabalí (Ecuador), Héctor Fértoli (Argentina) y Lisandro Alzugaray (Argentina) son quienes estarán ante las disposiciones de Javier Rabanal y de su comando técnico, teniendo en cuenta que los merengues también se alista para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

DATOS CLAVES

Sekou Gassama llegará a Lima el próximo miércoles 21 a las 6:00 a.m.

llegará a el próximo a las Realizó trabajos físicos monitoreados por el comando técnico tras retraso por temas personales .

monitoreados por el tras retraso por . Se une a los extranjeros Riveros, Di Benedetto, Fara, Carabalí, Fértoli y Alzugaray.

