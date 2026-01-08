Se conoció el motivo real de por qué Luis Advíncula abandonó Boca Juniors y eligió fichar por Alianza Lima

La reciente noticia de la rescisión de contrato de Luis Advíncula con Boca Juniors para fichar por Alianza Lima ha remecido el mercado de pases sudamericano. Pese a ser un titular indiscutible en el esquema xeneize, el lateral derecho peruano optó por un cambio de rumbo drástico, cuya explicación va más allá de lo económico o estrictamente deportivo.

Por esto se fue Luis Advíncula de Boca Juniors

Según lo revelado por el periodista Flavio Azzaro en su programa “No podemos perder”, la verdadera razón de su retorno al Perú es profundamente personal y familiar: Advíncula priorizó la cercanía con sus hijos. Tras varios años en el extranjero, el “Rayo” sintió la necesidad de volver a su país natal para ejercer su rol de padre de manera más presente.

Luis Advíncula en el Mundial de Clubes. (Foto: X).

El factor determinante fue la intención de reunir a toda su familia en Lima. Advíncula tiene hijos que residen en Perú y otros que vivían en Europa a raíz de su exitosa etapa en el Rayo Vallecano. La vida en Argentina dificultaba los encuentros frecuentes, por lo que el lateral gestionó el traslado de todos ellos a la capital peruana para que, finalmente, pudieran vivir juntos.

Boca Juniors, club con el que tenía vínculo hasta finales de 2026, facilitó la salida del jugador. El Consejo de Fútbol mostró un gran respeto por el futbolista y entendió que se trataba de un tema humano y no de una estrategia para migrar a otro club de la región. De hecho, Advíncula se despidió de La Bombonera con el reconocimiento de una hinchada que siempre valoró su entrega.

Por su parte, Alianza Lima aprovechó esta coyuntura para concretar uno de los fichajes más importantes de la Liga 1 en los últimos años. El club blanquiazul le ofreció un proyecto deportivo sólido y la posibilidad de ser la figura del equipo en la Copa Libertadores 2026. La llegada del “Rayo” supone un considerable salto de calidad técnica y física en la banda derecha que genera gran expectativa en la afición.

Con el bienestar familiar asegurado, se espera que Luis Advíncula muestre su mejor rendimiento en Matute. El defensor ya se prepara para unirse a la pretemporada bajo las órdenes de Pablo Guede, marcando un regreso histórico al fútbol peruano después de más de una década compitiendo al máximo nivel internacional.

Luis Advíncula con indumentaria de Alianza Lima. (Foto: Gemini).

¿Hasta cuándo será el contrato de Luis Advíncula?

El contrato firmado con Alianza Lima es por dos temporadas (hasta finales de 2027), con una cláusula de extensión automática por un tercer año si se cumplen ciertos objetivos de minutos jugados y clasificación a torneos internacionales.

¿Quién fue clave para el fichaje por Alianza Lima?

Un punto clave en la gestión de Franco Navarro (gerente deportivo) fue lograr que el jugador llegue con su carta pase en la mano. Alianza no pagó por el traspaso, ya que Advíncula negoció personalmente su rescisión con el Consejo de Fútbol de Boca.

