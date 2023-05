Con la proximidad de lo que será la abertura del libro de pases para el torneo Clausura, diversos equipos de la Liga 1 empiezan a jugar sus cartas para dar pelea, teniendo en cuenta que es la última oportunidad que tienen para intentar conseguir el título nacional.

En ese sentido, el club que estaría decidido a dar el golpe en el campeonato es Sporting Cristal, que estaría haciendo las gestiones para contratar al colombiano Carlos Bacca.

Según señaló Mauro Cantoro, el entorno del jugador le ha manifestado que existe interés de reforzar al conjunto bajopontino.

“Me ha llamado un empresario de afuera para hablar de Sporting Cristal y de un importante jugador que se desempeña como lateral izquierda, después me dijo que quiere traer a dos grandes delanteros, incluso me dijo que, si Cristal me da el ok, mañana mismo los tienen. Sería un salto de calidad porque uno de ellos ha jugado en selección colombiana y es Carlos Bacca”, mencionó”, A Presión.

Asimismo, Cantoro enfatizó que Tiago Nunes, buscará concretar la llegada de un lateral que compita con Nilson Loyola. En cuanto al colombiano, el delantero acaba contrato a mitad de año.