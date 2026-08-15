Durmió todo UTC: El insólito gol de Fernando Gaibor para el 1-0 de Alianza Lima

Mientras los jugadores de UTC le reclamaban al árbitro Joel Alarcón, Alianza Lima sacó rápido un tiro libre y aprovechó. Gaibor le pegó desde fuera del área con el arco libre y convirtió.

Fernando Gaibor adelantó a Alianza Lima en el duelo ante UTC en Matute. Por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, el conjunto blanquiazul ganó 1-0 con el gol del futbolista ecuatoriano. Aprovechó una gran desatención de todo el conjunto cajamarquino.

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No fue un buen primer tiempo de Alianza Lima, pero pudo romper con el cero antes del final de esos primeros 45 minutos. UTC protestaba al árbitro Joel Alarcón, mientras varios defensores y hasta el arquero Ricardo Bettocchi se desentendieron completamente de la acción. Eso lo aprovechó el local para marcar.

Jesús Castillo sacó rápido, mientras dos jugadores rodeaban al árbitro Alarcón. Fernando Gaibor recibió y vio el arco libre. Sólo tuvo que patear para marcar el 1-0 ante la incredulidad de todos los jugadores de UTC. Un gol insólito, pero que para Alianza Lima fue importante para acomodarse.

𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 1⃣ – 0⃣ 𝗨𝗧𝗖



𝟰𝟲'' 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗚𝗮𝗶𝗯𝗼𝗿 pic.twitter.com/cZisy2RXgX — Gallo Negro (@GalloNegroLives) August 16, 2026

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Para Fernando Gaibor este fue su tercer gol en esta temporada, el quinto anotado desde su llegada al conjunto ‘íntimo’. Fue el primero en este Torneo Clausura, ya que tenía otros dos tantos anotados en el Apertura (fue un doblete ante Cusco FC en la fecha 11 en abril).

Alianza Lima aguantó el resultado en el segundo tiempo

Pese a que fue superior en el trámite y jugó prácticamente 40 minutos con un futbolista más por la expulsión de Adolfo Múñoz, Alianza Lima no pudo marcar más goles y se quedó con el triunfo ante UTC por 1-0.

Si bien la superioridad fue evidente, en líneas generales, fue un partido apático del conjunto blanquiazul. Aún así, le alcanza para subir al primer lugar del Torneo Clausura 2026 con 11 puntos hasta que juegue Deportivo Garcilaso este domingo (ante Cienciano).

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¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima tendrá un duro partido para la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Viajará a Arequipa para jugar ante FBC Melgar, equipo que, actualmente, es su escolta con 10 puntos. Este duelo se jugará el domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m.

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