A horas de recibir a Cusco FC: filtran que jugador de Alianza Lima es muy hincha de Sporting Cristal

Alianza Lima se prepara para un partido de alto calibre que será el día de hoy frente a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva. Con el apoyo de su gente, los íntimos parten como favoritos para quedarse con el triunfo y durante las últimas horas es justamente el pueblo blanquiazul que puede haber quedado sorprendido al revelar que un futbolista del plantel es hincha de otro equipo.

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Estamos hablando específicamente Pedro Aquino, volante de Alianza Lima y de importante trayectoria en el extranjero, quien fue parte de unas recientes revelaciones en donde evidencian su total hinchaje y amor hacia Sporting Cristal. A pesar de que al regresar al fútbol peruano decidió mudarse a Matute o no al Rímac, fue Nilson Loyola quien contó detalles de algunas vivencias compartidas.

Fuente: Sporting Cristal.

“Pedro Aquino es muy amigo mío porque nosotros venimos de menores de Sporting Cristal. Siempre hemos compartido con él y en la Selección Peruana era con el que más frecuentaba. Mi corazón es celeste, siempre. Toda mi familia es así. Mi papá jugó en Cristal, mis tíos también, toda mi familia es el Rímac. Aquino también es de Cristal, pero sí claro que es profesional“; reveló Nilson Loyola.

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En una entrevista con el programa ‘Uno-Dos‘, el actual defensor de Sport Boys mostró mucho entendimiento sobre la molestia del aficionado de Sporting Cristal al ver que Pedro Aquino fichó por Alianza Lima. “Igual creo que hay que respetar las opiniones de la hinchada de Cristal porque me pongo como hincha y te duele porque quisieras ver a un jugador de las menores volver, pero después de eso, uno es profesional y se debe a su trabajo. Siempre le voy a desear lo mejor“.

¿Cómo le está yendo a Pedro Aquino en Alianza Lima?

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima a mediados de la temporada 2025 y hasta ahora no ha podido consolidarse como uno de los titulares habituales. Es más, durante el proceso liderado técnicamente por Pablo Guede en este año tampoco ha sido capaz de ganarse un lugar recurrente entre las opciones de recambio, por ende es que existen muchas críticas de la contratación que realizó la directiva.

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Ahora, también existen ciertas informaciones respecto a una lesión crónica en la rodilla de Pedro Aquino que no lo dejaría competir con regularidad. Por ejemplo, el día de hoy que Alianza Lima recibe a Cusco FC en Matute, el volante no fue tomado en cuenta por el comando técnico y no forma parte de los convocados, así que claramente su regreso al país no ha sido el que realmente pensaba.

Fuente: Alianza Lima.

Hora y dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

Por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima enfrentará a Cusco FC el día de hoy sábado 18 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva en uno de los partidos más importantes del fin de semana. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú podrás seguir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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