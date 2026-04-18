Decisión fuerte en Matute. Alianza Lima se juega un partido clave este sábado 18 de abril ante Cusco FC por el Torneo Apertura 2026, pero la gran noticia pasa por la lista de convocados que armó el técnico Pablo Guede.

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El entrenador íntimo decidió dejar fuera a cinco jugadores: D’Alessandro Montenegro, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari y Federico Girotti, en una determinación que ha generado sorpresa y debate.

El caso de Federico Girotti tiene una explicación médica: el delantero sufrió una luxación en el hombro, por lo que quedó automáticamente descartado para este encuentro.

Sin embargo, lo más llamativo pasa por los otros cuatro nombres. Pablo Guede tomó la decisión de no convocarlos por razones estrictamente técnicas, marcando una postura clara dentro del plantel.

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La lista de defensas de Alianza Lima para el partido ante Cusco. (Foto: Alianza Lima)

Federico Girotti quedó fuera del Alianza Lima vs. Cusco

Esta medida refuerza la idea de que el DT argentino no dudará en tomar decisiones drásticas en busca de rendimiento inmediato, especialmente en un momento clave del Torneo Apertura 2026.

Así, Alianza Lima llega al duelo ante Cusco FC con una lista sacudida y un mensaje contundente desde el banquillo: nadie tiene el puesto asegurado y tendrán que esforzarse más pues son recurrentes ausentes.

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La lista de volantes de Alianza Lima para el partido ante Cusco. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué jugadores de Alianza Lima quedaron fuera del partido ante Cusco?

El técnico Pablo Guede decidió dejar fuera del partido entre Alianza Lima vs. Cusco a jugadores como: D’Alessandro Montenegro, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari y Federico Girotti.

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs. Cusco?

El partido entre Alianza Lima vs. Cusco se jugará desde las 8:00 PM de este sábado 18 de abril en Matute. Además, el partido es válido por la fecha 11 del Torneo Apertura y se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX.

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Datos claves

Pablo Guede excluyó a cinco futbolistas para el partido contra Cusco FC el 18 de abril.

El delantero Federico Girotti es baja en Alianza Lima por una luxación de hombro.

Cuatro jugadores quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica del entrenador argentino.