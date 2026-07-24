A horas del partido ante Cusco FC, el reclamo de Universitario a CONAR en contra de un árbitro

Pese a que este viernes 24 de julio enfrenta a Cusco FC, Universitario de Deportes sorprendió con un reclamo directo a la Comisión Nacional de Árbitros por lo ocurrido en el partido ante ADT en la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú.

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Es que en las últimas horas trascendieron los audios del VAR de los partidos de la primera jornada del Clausura. En el partido que Universitario jugó ante ADT, hubo una jugada puntual que causó polémica: una infracción cometida sobre José ‘Tunche’ Rivera cerca del área, donde se pidió penal y la segunda tarjeta amarilla para el rival.

Al final, el árbitro Augusto Menéndez decidió mantener su decisión, pese a que fue a la pantalla del VAR por pedido de su compañero en la cabina. “Para mí es una acción totalmente de juego, el jugadores resbala así y es un contacto propio de juego para mí, ¿okey?“, fue lo que dijo el juez para definir el cobro decisivo.

El reclamo de Universitario a la CONAR

A partir de los audios del VAR, el asesor legal de Universitario, el abogado Adrián Gilabert, recurrió a sus redes sociales oficiales para informar que el club tomó la decisión de reclamar ante la Comisión Nacional de Árbitros por el arbitraje de Augusto Menéndez.

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“Lo correcto es dirigir acciones -solamente- contra el árbitro Menéndez. Todos escuchamos lo que dijo, y ya SOLICITAMOS a CONAR que no vuelva a programar al árbitro en los partidos de Universitario por el resto de la temporada“, aseguró.

El VAR actuó de forma correcta. Argumentó reglamentariamente y advierte desde diferentes ángulos que existió penal contra José Rivera, falta que además pudo ser la segunda amarilla para el jugador de ADT. — Adrian Gilabert (@fadrian106) July 24, 2026

Y siguió: “El VAR actuó de forma correcta. Argumentó reglamentariamente y advierte desde diferentes ángulos que existió penal contra José Rivera, falta que además pudo ser la segunda amarilla para el jugador de ADT“.

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Así, la CONAR deberá definir qué pasará con Augusto Menéndez y si volverá a dirigir al cuadro ‘crema’ en lo que resta del Torneo Clausura 2026. Por lo pronto, este juez fue designado en la fecha 2 para dirigir a Alianza Lima en su visita a Cutervo para jugar ante Comerciantes Unidos.

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