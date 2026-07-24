El primer gol de Gianluca Lapadula en Universitario para ganarle a Cusco FC

El 'Bambino' marcó su primer gol desde su llegada a la 'U'. Al minuto 94, le dio el triunfo ante Cusco FC en el Monumental.

Gianluca Lapadula tuvo su primera gran noche en el Estadio Monumental U Marathon. Es que anotó el gol del triunfo para Universitario ante Cusco FC. Entró al minuto 76 de juego y al 94 convirtió el 2-1 para festejar su primer tanto como jugador ‘crema’ y otro éxito en el Torneo Clausura 2026.

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Lapadula fue héroe en un partido totalmente parejo entre Universitario y Cusco por la segunda fecha del Clausura peruano. Disputó su primer partido en Ate y se lució con una definición en la puerta del área para vencer a Pedro Díaz y decretar la victoria definitiva del elenco dirigido por Héctor Cúper.

🇮🇹🟡 GOLAZO DE LAPADULA PARA DARLE LA VICTORIA A UNIVERSITARIO 2-1 ANTE CUSCO.



QUESTO È APPENA INIZIATO. pic.twitter.com/PbsjTZ91s5 — aless (@phodens) July 25, 2026

Luego de una buena jugada colectiva, el propio Lapadula pivoteó y el balón le volvió a caer, pese a un cruce rival. La acomodó para su remate entrando al área y la cruzó para que Díaz no la alcance y haga delirar a todo el Monumental de Lima. Golazo y triunfazo de la ‘U’ en un partido de esos que pueden ser un punto de inflexión.

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Lo ganó Lapadula luego de los goles de Valera y Callejo

El partido entre la ‘U’ y el cuadro ‘aurinegro’ parecía que terminaba en empate 1-1. Lo ganaban los locales con el gol en el primer tiempo de Álex Valera, con un cabezazo, que se le metió por encima a Pedro Díaz.

❌🟡 Este fue el GOLAZO de Alex Valera de cabeza que pone el 1-0 de Universitario ante Cusco. https://t.co/EXHrpdetRI pic.twitter.com/WPAheci11Z — aless (@phodens) July 25, 2026

Sin embargo, en la segunda parte, Facundo Callejo igualó el partido tras centro de Lucas Colitto. Parecía que ese tanto terminaba de complicar al cuadro de Cúper, pero apareció Lapadula para cambiar la historia y sentenciar un triunfo muy sufrido, pero necesario para la ‘U’, que peleará hasta el final por el Clausura y por el torneo nacional.

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🏆🇦🇷 Gol de Facundo Callejo para poner el 1-1 de Cusco ante Universitario en el Monumental.



Callejo jugó contra la U en 4 partidos y metió 5 goles. pic.twitter.com/szfWaVXXUo — aless (@phodens) July 25, 2026

Con este triunfo, los ‘Merengues’ se suben al primer lugar en soledad con 6 unidades en el Torneo Clausura. Por supuesto, debe esperar el resto de los partidos para ver quiénes lo acompañan en lo más alto del fútbol peruano.