Héctor Cúper tiene elegido a su futbolista tapadito para reemplazar la salida de José Carabalí

Universitario tenía pendiente un fichaje para la banda izquierda. Ante la ida de José Carabalí. Pero Héctor Cúper, ya lo tendría solucionado.

La imprevista salida de José Carabalí dejó un vacío importante en la banda izquierda de Universitario de Deportes. La dirigencia evaluó incorporar un refuerzo del exterior, pero el técnico Héctor Cúper prefirió buscar la solución dentro del club.

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El estratega argentino decidió apostar por la cantera crema y promovió definitivamente al juvenil Snayder Díaz. A sus 20 años, el canterano asumió el reto de convertirse en el recambio inmediato ante cualquier eventualidad en el primer equipo.

Snayder Díaz considerado por Héctor Cúper en Universitario. (Foto: X).

¿Quién es Snayder Díaz y qué le aporta a Universitario?

Snayder Díaz destaca por ser un futbolista zurdo con una polivalencia táctica muy valorada por el comando técnico. Aunque su puesto natural es el de lateral izquierdo, también tiene la capacidad de desempeñarse como pivote defensivo o zaguero central.

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Su juego se caracteriza por el buen trato de balón en la salida, una notable disciplina táctica para la marca y una rápida lectura para interceptar pases. Estas cualidades le permiten ofrecer equilibrio en la banda sin descompensar el bloque defensivo.

La apuesta de Héctor Cúper ante ADT y Cusco FC

La confianza del DT merengue quedó reflejada en las recientes listas oficiales de convocados de la Liga 1. Su primera gran prueba ocurrió en la difícil plaza de Tarma frente a ADT, donde integró la delegación principal.

Posteriormente, el estratega ratificó su apuesta al incluirlo nuevamente en la nómina para el duelo ante Cusco FC en el Estadio Monumental. Ante la titularidad consolidada de César Inga, el joven lateral se erige como la primera opción de refresco para el carril izquierdo.

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Fecha y hora confirmada en el Estadio Monumental

El compromiso entre Universitario de Deportes y Cusco FC está programado para este viernes 24 de julio a las 8:30 p.m. (hora peruana). El duelo se disputará en el Estadio Monumental de Ate, recinto donde el conjunto crema busca encadenar su segunda victoria consecutiva en el arranque del certamen.

La transmisión en directo del encuentro estará a cargo de la señal de L1 MAX (disponible en DIRECTV, Claro TV y Movistar TV) y de forma online mediante la plataforma Liga 1 Play. Se prevé un marco festivo en las tribunas con la presencia de más de 35 mil hinchas cremas listos para alentar al equipo de Héctor Cúper.

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