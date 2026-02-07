A pocas horas de enfrentar a Cusco FC, Universitario confirmó la salida de un jugador

Universitario de Deportes confirmó en las redes sociales una inesperada salida para toda la temporada 2026. Hablamos de un jugador con un gran futuro para el club, pero que ahora estará en el fútbol de Europa. Lo curioso de todo esto, es que se da su salida a solo horas del partido trascendental contra el conjunto de Cusco FC por la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Este jugador es Rafael Guzmán, que se confirmó que no seguirá ni un minuto más en ‘Tienda Crema’. El joven prospecto no pudo llegar a debutar de forma oficial en el cuadro de Universitario. Pese a ser considerado en partidos amistosos, no llegó a jugar ni un solo minuto en algún juego profesional. Tan solo se quedó en el equipo de reservas.

Rafael Guzmán deja Universitario de Deportes (Foto: Universitario de Deportes).

Esta será la primera experiencia de Guzmán en el fútbol internacional, pues fue fichado por el equipo de Real Betis de España. Conjunto que ha hecho un acuerdo con el cuadro ‘crema’, por lo que es posible que no sea el único jugador que pueda llegar a tierras Ibéricas en el futuro. Lo cual va a ser bastante importante para el fútbol peruano si se logra la exportación de otros jugadores.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, el joven de 18 años dejará el Perú con la intensión de comenzar con su carrera internacional. Se sabe que va a jugar en el equipo Juvenil A del Real Betis, el cual viene peleando en la División de Honor. Siendo líder absoluto de este certamen junto al Granada. Aparte, también tendrá el honor de medirse ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey Sub-19. Y se vendría un duelo de peruanos en la UEFA Youth League ante el Eintracht Frankfurt de Philipp Eisele.

Rafael Guzmán el futuro de la Selección Peruana

Rafael Guzmán es un jugador que tiene un gran futuro por delante y que lo ha venido demostrando a punta de esfuerzo. Si bien no se le presentó las oportunidades para debutar en Primera. Ha tenido la posibilidad de jugar en partidos amistosos y a pesar de hacerlo con 16 o 17 años, no lo hizo nada mal. Dejando un buen sabor de boca, ahora en Europa terminará de formarse de la mejor forma.

ver también No solo Felipe Chávez, el alemán con ascendencia peruana que la rompe en Europa

Lo bueno para la Selección Peruana es que si le termina de ir bien, entonces tendrá la chance de sumar un nuevo futbolista a sus filas. Con la salida de varios centrales importantes, es momento de buscar caras nuevas y la de Guzmán podría ser una de estas. También están otros jugadores como Eisele o Fabio Gruber.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves