Liga 1

¿A qué hora juega Universitario vs. Cienciano y dónde ver duelo por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

Conoce todos los detalles del encuentro entre 'merengues' y 'cusqueños' por la fecha 3 del Apertura en el estadio Monumental.

Por Nicole Cueva

Universitario vs. Cienciano
La Liga 1 vuelve este fin de semana y uno de los encuentros más destacados será el de Universitario de Deportes ante Cienciano, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

El conjunto ‘estudiantil’ intentará conseguir un nuevo triunfo en el estadio Monumental hoy, viernes 13 de febrero, para poder mantenerse en la lucha por el liderato del campeonato.

¿A qué hora juega Universitario vs. Cienciano?

El duelo entre Universitario y Cienciano tiene previsto iniciar a las 20:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A continuación, podrás revisar los horarios según cada país:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 20:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21:30 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 22:30 horas
  • México y Centroamérica: 19:30 horas
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 21:30 horas
  • España: 03:30 horas (del sábado)
¿Dónde ver Universitario vs. Cienciano en vivo?

¿Juega Sekou Gassama? Las alineaciones de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

El partido entre Universitario y Cienciano se podrá ver a través de las pantallas de L1 MAX. Asimismo, Bolavip Perú brindará una cobertura completa, incluyendo minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y reacciones en tiempo real.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Universitario afronta este duelo con el objetivo de imponer su juego y sumar tres puntos en casa. Los ‘merengues’ siguen invictos en la Liga 1, aunque en la última jornada igualaron ante Cusco FC en un partido que estuvo lleno de polémicas.

Por su parte, Cienciano llega con motivación tras su contundente victoria 6-1 sobre Juan Pablo II. El ‘Papá’ buscará su segundo triunfo consecutivo, confiando en los goles de su máximo anotador Carlos Garcés y de su compañero Neri Bandieira.

DATOS CLAVES

  • Universitario enfrentará a Cienciano hoy, viernes 13 de febrero, a las 20:30 horas.
  • El partido por la jornada 3 se transmitirá en vivo mediante la señal de L1 MAX.
  • Cienciano llega al encuentro tras vencer por 6-1 al club Juan Pablo II.
