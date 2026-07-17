Dónde ver EN VIVO Cienciano vs Melgar por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Cienciano y Melgar retornan a la actividad en la Liga 1. Se enfrentan en Cusco por la jornada 1 del Clausura 2026. Mira los detalles.

Cienciano y Melgar se enfrentan este viernes 17 de julio en el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Por la primera jornada, se ven las caras en el Inca Garcilaso de la Vega. Los dos equipos buscan arrancar este certamen de la mejor manera para pelear por el título.

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‘El Papá de América’ viene de una buena campaña en el Torneo Apertura 2026 donde terminó tercero con 33, a siete del ganador Alianza Lima. Si bien también tiene la cabeza en la Copa Sudamericana, el conjunto cusqueño atraviesa una situación de polémica debido a la reciente sanción a Horacio Melgarejo.

C. Disciplinaria sancionó con un año de suspensión a Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, por las declaraciones que brindó al término del partido ante ADT por la Copa de la Liga.



Entrenador no podrá dirigir ningún torneo de la Liga durante ese periodo. Además, fue multado con el… pic.twitter.com/LnansQoOs6 — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) July 17, 2026

‘El Dominó’, por su parte, busca pelear más arriba de la mano de Miguel Rondelli. En el Apertura, terminó en el quinto lugar con 28 unidades, por lo que necesita sumar para meterse en el Playoff, al menos, para jugar Copa Libertadores el próximo año.

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¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Melgar?

Cienciano vs. Melgar, partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú: L1MAX, L1 Play

L1MAX, L1 Play Resto del mundo: Fanatiz internacional

¿A qué hora se juega Cienciano vs. Melgar?

El partido entre Cienciano y Melgar, que se juega en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos: 18:00 PT / 21:00 ET

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