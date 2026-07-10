Liga 1 de Perú negociaría el Cooling Break para el torneo: “Hay una posibilidad”

El periodista Gustavo Peralta reveló que desde la liga peruana estarían en negociaciones para que se pueda aplicar en el torneo. Los detalles.

El Cooling Break, o pausa de hidratación, ha sido una de las novedades del Mundial 2026. Ha generado todo tipo de comentarios dentro de los fanáticos, pero al parecer, es una implementación que vino para quedarse. ¿Por qué? Es que, en Perú, la Liga 1 estaría en negociaciones para que se implemente con un propósito comercial.

Publicidad

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa Hablemos de Max (L1MAX) que la Liga 1 estaría en negociaciones para implementar el Cooling Break de un modo diferente al que ya se ha venido utilizando. La idea es aprovechar aún más el potencial comercial, tal como se viene haciendo en el Mundial 2026.

Cabe recordar que el torneo peruano ya hace una pausa de hidratación, aunque sólo en los partidos donde las temperaturas superan los 30 grados. De acuerdo a lo informado por el reputado periodista, desde la organización quieren materializarlo de forma diferente.

“Hay una posibilidad que la Liga esté negociando el Cooling Break. Esto podría materializarse en un tema comercial“, aseguró Peralta, desde Estados Unidos, donde se disputa la Copa del Mundo.

Publicidad

🎙️@Gustavo_p4 desde Kansas 🇺🇸: "Hay una posibilidad que la Liga esté negociando el cooling break. Esto podría materializarse en un tema comercial".#HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/c4gL2152xq



📅 De lunes a viernes a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/3QJ7lMKr7f — L1MAX (@L1MAX_) July 9, 2026

La controversia con el Cooling Break en el Mundial 2026

Desde la Liga 1 apuntan a sacarle provecho comercialmente a las pausas de hidratación, tal como ya lo hizo la FIFA durante este Mundial 2026. Sin embargo, su implementación ha sido objeto de debate dentro del fútbol. Es que a los fanáticos no les gusta nada la interrupción y hasta algunos entrenadores, como Lionel Scaloni (Argentina) y Néstor Lorenzo (Colombia) han cuestionado la medida.

Los cuestionamientos al Cooling Break tienen que ver con la interrupción en sí, la cual corta el ritmo del partido y altera completamente el rumbo del mismo. De hecho, para los entrenadores, resulta un contratiempo que perjudica al equipo, ya que la pausa permite “enfriar” el partido y favorece al rival para reorganizarse.

Publicidad

En tanto, hay críticas a la FIFA por utilizar estas pausas para poder vender espacios publicitarios y sacarle provecho económico. En tal caso, como ha dicho en más de una ocasión el presidente Gianni Infantino, su implementación busca cuidar la salud de los jugadores. Sin embargo, el cuestionamiento no cesa.

Los cambios que la Liga 1 confirmó y copian desde el Mundial 2026

Así como el Cooling Break, el Mundial 2026 trajo consigo algunos otros cambios que la Liga 1 de Perú empezará a implementar a partir del inicio del Torneo Clausura 2026. Estos son:

Cambios en 10 segundos: ese es el tiempo que deberá tardar como máximo un jugador para salir del campo en sustitución por otro. La excepción son los cambios por lesión o seguridad.

ese es el tiempo que deberá tardar como máximo un jugador para salir del campo en sustitución por otro. La excepción son los cambios por lesión o seguridad. Saque lateral en 5 segundos: el futbolista tiene ese tiempo para realizar un saque lateral. Si se pasa de este tiempo, el saque será para el rival.

el futbolista tiene ese tiempo para realizar un saque lateral. Si se pasa de este tiempo, el saque será para el rival. Atención médica y 60 segundos fuera: un futbolista que es atendido por el cuerpo médico deberá salir del campo y esperar un minuto para volver al campo de juego.

un futbolista que es atendido por el cuerpo médico deberá salir del campo y esperar un minuto para volver al campo de juego. Expulsión por taparse la boca: esta es la famosa “Ley Vinícius-Prestianni”, la cual provoca una tarjeta roja en caso de que un jugador se tape la boca para manifestarse verbalmente a un rival o al árbitro.

esta es la famosa “Ley Vinícius-Prestianni”, la cual provoca una tarjeta roja en caso de que un jugador se tape la boca para manifestarse verbalmente a un rival o al árbitro. Intervenciones del VAR: a partir de ahora, el VAR puede intervenir en casos de segundas amarillas, saques de esquina mal concedidos y se refuerza los casos de errores de identidad.

Publicidad

LAS NUEVAS REGLAS SERÁN APLICADAS EN LA LIGA1 ⚽🇵🇪✅



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/UT5jSPQvki



📅 #HDM de LUNES A VIERNES a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/gAOZ5ylvrz — L1MAX (@L1MAX_) July 8, 2026

DATOS CLAVE