¡Dura baja! Universitario pierde a una de sus figuras por lesión previo al duelo ante Los Chankas

El club 'crema' sufrirá una baja importante, por lo que Javier Rabanal deberá modificar la lista de jugadores que viajarán a Andahuaylas.

Por Nicole Cueva

Universitario sufrió dura baja previo al duelo ante Los Chankas.
Universitario sufrió dura baja previo al duelo ante Los Chankas.

Universitario de Deportes continúa afinando detalles para afrontar la fecha 6 del Torneo Apertura de laLiga 1 2026, cuando tenga que visitar a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas.

El equipo dirigido por Javier Rabanal apunta a conseguir un resultado positivo fuera de casa para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y seguir de cerca a su clásico rival, Alianza Lima.

Universitario sufrió dura baja previo al duelo ante Los Chankas

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el cuadro ‘crema’. Y es que Javier Rabanal no podrá contar con un jugador clave para este encuentro, ya que sufrió una lesión en los ligamentos que lo dejó fuera de la convocatoria.

Se trata de Horacio Calcaterra, quien —de acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta— no formará parte de la delegación que viaje a Andahuaylas. La idea es que el mediocampista pueda reaparecer en el compromiso frente a UTC.

Ante esta situación, el comando técnico optó por no exigirlo en una plaza con condiciones geográficas tan demandantes, priorizando su recuperación para evitar que la molestia física pueda agravarse.

El guiño de confianza en Los Chankas para vencer a Universitario en Andahuaylas: “No es el del año pasado”

¿Cuándo juega Universitario vs Los Chankas?

Universitario volverá a la acción en la competencia cuando se mida ante Los Chankas por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para este domingo 8 de marzo desde las 15:30 horas de Perú y se llevará a cabo en la ciudad de Andahuaylas.

DATOS CLAVES

  • Horacio Calcaterra quedó fuera de la convocatoria de Universitario por una lesión de ligamentos.
  • El equipo dirigido por Javier Rabanal enfrentará a Los Chankas este domingo 8 de marzo.
  • El periodista Gustavo Peralta informó que el mediocampista reaparecería en el duelo frente a UTC.
