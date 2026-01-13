Universitario ya palpita la Noche Crema 2026 y lo hace con una noticia que ilusiona y confirma el momento que vive el club. El evento se realizará este sábado 24 de enero en el estadio Monumental, con un atractivo duelo internacional ante la Universidad de Chile, uno de los históricos del fútbol sudamericano.

La expectativa es total y quedó reflejada en un dato contundente: ya se vendieron más de 50 mil entradas, de un aforo total habilitado de 80 mil espectadores. La respuesta del hincha crema ha sido masiva, reafirmando la conexión entre el equipo y su gente tras las últimas temporadas exitosas.

La Noche Crema no solo servirá como presentación oficial del plantel 2026, sino también como una prueba de alto nivel deportivo. Enfrentar a la Universidad de Chile le permitirá a Universitario medirse ante un rival internacional exigente y ajustar detalles clave antes del inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Desde la dirigencia destacan que la venta anticipada es una señal clara del respaldo popular y de la confianza en el proyecto deportivo. El Monumental promete un marco espectacular, con tribunas llenas, show previo y un ambiente que suele marcar diferencia en este tipo de presentaciones.

Yuriel Celi, Alex Valera y Anderson Santamaría entrenando en Campo Mar. (Foto: Universitario)

Día y hora de la Noche Crema 2026

La Noche Crema 2026 se dará este sábado 24 de enero desde las 6:00 PM en el estadio Monumental de Ate. Se tiene pactado que el partido ante Universidad de Chile sea desde las 8:00 PM.

Con más de 50 mil hinchas asegurados y entradas aún disponibles, Universitario apunta a un Monumental repleto. La Noche Crema 2026 se perfila como una verdadera fiesta, donde fútbol, identidad y pasión se unirán para darle el impulso final a un equipo que quiere seguir haciendo historia.

Universitario anunció que ya vendió más de 50 mil entradas para la Noche Crema 2026. (Foto: Universitario)

¿Qué canal pasará la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú, el canal del estado peruano, totalmente en vivo y en directo.

¿Contra quién jugará Universitario en la Noche Crema 2026?

Universitario jugará ante Universidad de Chile por la Noche Crema 2026. Se estima que el partido empiece sobre las 8:00 PM y será transmitido por TV Perú.

Datos claves

Universitario enfrentará a Universidad de Chile el 24 de enero en el Estadio Monumental.

Se han vendido más de 50 mil entradas de un aforo habilitado de 80 mil.

El evento inicia a las 6:00 PM y el partido central será a las 8:00 PM.

