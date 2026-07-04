Alianza Lima empató 5-5 contra Melgar en partido de preparación para el Torneo Clausura

El cuadro de Alianza Lima se viene preparando para el Torneo Clausura y esta vez jugó un amistoso ante Melgar.

Los equipos nacionales se siguen preparando para lo que será el inicio del Torneo Clausura que está a la vuelta de la esquina. Es por esa razón que Alianza Lima y Melgar se vieron las caras en un duelo amistoso con miras a llegar en forma al segundo certamen más importante de la Primera División.

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En este caso el partido terminó en una gran catarata de goles. Hablamos que el juego culminó con un resultado de 5-5 por lado. Esto demuestra el gran juego que hicieron ambos, pero también una falencia defensiva que no les permitió mantener su arco más protegido.

Por el lado de Alianza Lima se sabe que los goles fueron de Geray Motta, Federico Girotti, Eryc Casillo y Gaspar Gentile (2). Mientras tanto, por el lado del cuadro arequipeño de: Matías Zegarra (2), Luis Valencia (2) y Walter Tandazo.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

El cuadro de Alianza Lima jugará su próximo partido el día domingo 12 de julio frente a Deportivo Cali. Este encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 15:30 horas de Perú.

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Alianza Lima vs. Deportivo Cali (Foto: Alianza Lima).

Este duelo no solo será un juego amistoso cualquiera, sino también la vuelta de Pedro Gallese a ‘Matute’. El portero viene tapando en el cuadro colombiano, así que será un prueba bastante importante para ambas escuadras que buscan llegar a sus campeonatos preparados para poder pelear arriba.

¿Contra quién y cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Apertura?

La fecha 1 del Torneo Apertura Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo. Este partido está programado para el día domingo 19 de julio a las 19:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de L1 Max.

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