Gentile habría lesionado de gravedad a jugador de Inter Miami: estos son los detalles del diagnóstico

Un incidente marcó el triunfo de Alianza Lima por 3-0 ante Inter Miami en la Tarde Blanquiazul, luego de que Sergio Reguilón tuviera que dejar el campo en los primeros minutos del encuentro tras recibir una dura falta de Gaspar Gentile.

La acción se dio a los 10 minutos de juego, cuando el español dominaba el balón e intentaba avanzar por el sector izquierdo, pero el delantero argentino fue con una barrida fuerte que terminó provocando su caída sobre el gramado.

Luego de haber sido atendido durante varios minutos por el cuerpo médico, el entrenador Javier Mascherano decidió sustituirlo, lo que incrementó la inquietud en torno a la posible lesión del futbolista.

Los detalles de la lesión que sufrió Sergio Reguilón

Ante esta situación, se pudo conocer que la lesión sufrida por Reguilón sería en la rodilla, motivo por el cual, en las próximas horas sería sometido a exámenes médicos para determinar con precisión cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

“Actualización sobre el lateral izquierdo del Inter Miami, Sergio Reguilon, quien salió del juego contra Alianza Lima con una aparente lesión en la rodilla: se someterá a exámenes médicos el lunes para determinar el alcance de la lesión”, escribió el periodista Sebastián Carackbol en su cuenta de Twitter.

Reguilón sería baja en partidos de pretemporada

Inter Miami anunció que, como parte de su gira por Sudamérica y previo al inicio de la MLS, disputará tres partidos amistosos. El primero de ellos fue ante Alianza Lima en territorio peruano.

Posteriormente, el conjunto estadounidense se medirá frente a Atlético Nacional de Colombia el sábado 31 y cerrará la serie el 7 de febrero ante Barcelona de Ecuador.

