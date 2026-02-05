Mr. Peet respalda a jugador de Alianza Lima que fue titular ante 2 de Mayo tras la confianza de Pablo Guede

Alianza Lima no pudo en su estreno internacional y perdió 1-0 frente a 2 de Mayo en el duelo de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. No hay duda de que fue un resultado doloroso para los objetivos blanquiazules, aunque dicha situación no quita que se destaque a un jugador en especial que fue titular el día de ayer y que claramente es uno de los predilectos de Pablo Guede.

En esta ocasión fue Peter Arévalo, reconocido periodista deportivo e hincha confeso de Alianza Lima, quien respaldó el comportamiento de Gaspar Gentile en el partido que se disputó en el Estadio Monumental Río Parapití de Juan Pedro Caballero. Si bien no pudo anotar y fue cambiado en el segundo tiempo, el argentino fue uno de los más claros en el mejor momento de los íntimos.

“La gente cuestiona a Gentile y es del agrado de Guede. Gentile tiene un buen primer tiempo, no podemos dejar de mirar algunas actuaciones que sí estuvieron a la altura. Hace un buen trabajo. Pone dos asistencias y que no hayan terminado dentro no es culpa de Gentile. No hace un mal trabajo, pero lamentablemente el resultado liquida a todos”; comentó ‘Mr. Peet‘ en el programa ‘Madrugol‘.

¿Por qué Gaspar Gentile es clave en el esquema de Pablo Guede en Alianza Lima?

Desde que Alianza Lima empezó a disputar partidos amistosos de pretemporada en este inicio del año 2026 al mando de Pablo Guede, el nombre de Gaspar Gentile sorprendió a propios y extraños como uno de los habituales en el equipo titular. Es más, ayer cuando se dieron varios cambios en la alineación para visitar a 2 de Mayo, el atacante argentino fue uno de los que se mantuvo.

Entre las cualidades más importantes de Gaspar Gentile podemos mencionar el desequilibrio uno a uno gracias a su velocidad y potencia, el ser un asistidor importante desde cualquiera de las bandas y sobre todo el hecho de que siempre se repliega muy bien para apoyar en el sistema defensivo, aspecto que seguramente es del agrado de Pablo Guede. Es así como hoy es un titular fijo.

Día, hora y dónde ver el duelo de vuelta entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

En el marco del partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo el próximo miércoles 11 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘. Además, podrías disfrutar de todas las incidencias gracias al minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

