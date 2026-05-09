Alianza Lima logró un empate en los minutos finales ante Sporting Cristal. Pero a pesar de esto, el hincha no terminó para nada contento en las redes sociales. Es por eso que terminaron criticando en especial a 2 jugadores que no estuvieron a la altura según la afición. Por lo que muchos están pidiendo que ya no vuelvan a ser titulares.
Estos jugadores son Luis Ramos y Gaspar Gentile. No tuvieron una buena noche, por eso los terminaron comparando con El Chavo y Kiko, esto debido a que tuvieron muchos errores en ataque. Siendo jugadores que no estuvieron en buena forma para este duelo ante Sporting Cristal, generando poco riesgo para los vestido de ‘blanquiazules’.
Hinchas critican a Luis Ramos y Gaspar Gentile (Foto: X).
Por otro lado, muchos aficionados consideran que esta dupla no termina siendo muy buena juntos. Esto debido a que tuvieron oportunidades para juntarse, pero no llegan a entenderse al 100%. Esto hace que terminen perdiendo varios balones, lo cual sin duda alguna es algo que ha hecho que el equipo no aprovecha bien los ataques que tuvieron.
Los números de Luis Ramos y Gaspar Gentile
En cuanto a los números ambos atacantes no estuvieron muy bien. Esto es algo que tienen que seguir mejorando, más que todo lo que son las decisiones frente al arco que es algo en lo que vienen careciendo. Siendo lo más criticado por los hinchas de La Victoria.
En el caso de Luis Ramos es preocupante que en 59 minutos no logró hacer un solo remate, aportando nada de cara al arco. En pases tuvo 10 en total, de los cuales 7 fueron acertados y tuvo 1 pase clave. Luego 19 toques, 8 posesiones perdidas y ningún regate completado de 1 posible. En duelos aéreos no ganó ninguno de 6 y en el suelo tampoco de 4.
Luis Ramos frente a Sporting Cristal (Foto: Liga 1).
Gaspar Gentile en remates tuvo mejor participación con 2 tiros, uno fue a puerta y el otro un disparo bloqueado. En pases no estuvo fino, de 8 tan solo acertó 4 y en pases claves no tuvo ninguno, mientras que 2 centros ninguno fue bueno. Sufrió 9 posesiones perdidas, 20 toques y completó el único regate que intentó. Duelos en el suelo le fue mejor con 2 de 3 posibles y en duelos aéreos 0 de 2.
Datos Claves
- Los hinchas de Alianza Lima criticaron el desempeño ofensivo de Luis Ramos y Gaspar Gentile.
- El atacante Luis Ramos no registró remates al arco durante los 59 minutos que jugó.
- Gaspar Gentile perdió la posesión del balón en 9 ocasiones y falló la mitad de pases.