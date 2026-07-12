Alianza Lima sufrió traspié y perdió ante Deportivo Cali en Matute

Alianza Lima no pudo hacer respetar su casa en la vuelta a las canchas. En el Estadio Alejandro Villanueva terminaron perdiendo frente a Deportivo Cali. El equipo de Pablo Guede dejó una sensación agridulce, más que todo con el cambio de sistema que empleó con un 3-4-3.

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El partido comenzó muy mal para los locales, tan solo al minuto de juego ya estaban perdiendo. Tras el pitazo inicial el equipo ‘verde’ tiró el balón para el lado izquierdo, atacando por la banda con mucha tranquilidad. Viáfara recibe el último pase antes del centro que mandó preciso para que Steven Rodríguez de volea venza a Alejandro Duarte.

Así fue el gol de Steven Rodríguez:

🟢💥 GOL DE DEPORTIVO CALI: Rodriguez abre el marcador en los primeros instantes del partido.



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El equipo caleño no solo anotó al comienzo del partido, sino que también lo cerró con un golazo. Esta vez Daniel Giraldo tomó el balón fuera del área, disparó con rosca y terminó marcando un verdadero golazo imposible de atajar. Sentenciando el partido con un 2-0 que deja una mala imagen de los ‘blanquiazules’.

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El problema de Alianza Lima previo al inicio del Torneo Clausura

Un problema que ya aquejaba a Alianza Lima el primer semestre fue la defensa. Pero esta vez se hizo sentir más la ausencia de Renzo Garcés en la saga central, viéndose un equipo más endeble. Lo cual van a tener que mejorar rápido para poder afrontar el Torneo Clausura.

Habrá que ver si esto puede ser solucionado para la primera fecha del Clausura. Ya que el gran fuerte de este equipo fue la defensa, siendo bastante sólida, pero esta vez mostró bastantes falencias. Lo cual podría ser un indicado para mejorar algunas zonas o por ahí seguir practicando más.

¿Contra quién debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Por la fecha 1 del Torneo Clausura el cuadro de Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo en condición de local. Este partido se desarrollará el día domingo 19 de julio desde las 19:00 horas de Perú, el estadio elegido es el Alejandro Villanueva ‘Matute’.

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