Alianza Lima tendría inesperado refuerzo para el partido ante Sporting Cristal por los Play Offs de la Liga 1

Alianza Lima no quiere dar ninguna ventaja en los Play Offs de la Liga 1 y tomó una decisión drástica con un solo objetivo: recuperar a Carlos Zambrano para el duelo ante Sporting Cristal. El club blanquiazul presentó un reclamo formal con la intención de que el defensor pueda quedar habilitado, pese a la tarjeta roja que recibió en la última fecha del Clausura.

Según el periodista Eduardo Combe en la última transmisión de L1 MAX, la administración de Alianza Lima presentó argumentos basados en un antecedente y con ello buscan demostrar que la acción sancionada no ameritaba expulsión directa.

El comando técnico considera que la presencia de Carlos Zambrano es clave por su jerarquía, liderazgo y experiencia en partidos definitorios. Alianza Lima no quiere improvisar en la defensa ante un Sporting Cristal que llega con potencia ofensiva, movilidad y un mediocampo que suele desequilibrar.

Mientras tanto, al interior de Alianza trabajan contra el tiempo. La documentación ya fue presentada y el reclamo se encuentra en manos de la Comisión de Justicia, que deberá analizar el caso y emitir un fallo antes del arranque de los Play Offs de la Liga 1.

Carlos Zambrano jugando para Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Quién será Perú 2 en la Copa Libertadores 2026?

Todavía no se sabe quién será Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, pero hay tres candidatos: Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC. Primero Alianza y Cristal jugarán y el ganador se medirá ante Cusco.

El vencedor del partido entre Cusco y el ganador del Alianza Lima vs. Sporting Cristal será Perú 2. Con ese puesto también tendrá su ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que los otros dos comenzarán en las instancias previas.

¿En qué canal ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los Play Offs de la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Además, también podrás seguir el partido online por la aplicación de L1 MAX. Adicionalmente, también tendrás el minuto a minuto gratis por Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los Play Offs de la Liga 1?

Alianza Lima juega ante Sporting Cristal este martes 2 de diciembre desde las 8:00 PM en el estadio Nacional por la ida de la semifinal de los Play Offs de la Liga 1.

Datos claves

Alianza Lima presentó un reclamo formal para habilitar a Carlos Zambrano ante Sporting Cristal.

El reclamo busca que el defensor Carlos Zambrano juegue los Play Offs de la Liga 1.

El periodista Eduardo Combe dio la información en la última transmisión de L1 MAX.

