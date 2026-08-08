Por qué no juega Miguel Trauco en Sport Boys vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Miguel Trauco será uno de los grandes ausentes del duelo de hoy en el Estadio Nacional. Se hablaba de su presencia, pero está confirmado que no jugará y en la siguiente nota conoce las razones del caso.

Sport Boys y Alianza Lima tiene todo absolutamente preparado para saltar al campo de juego del Estadio Nacional y disputar uno de los encuentros más esperados del fin de semana. En cuanto a las novedades del equipo rosado, claramente la ausencia más llamativa tiene que ver con un Miguel Trauco que ni siquiera podrá ser una opción de recambio al no estar dentro de los convocados.

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Fuente: @MacedoJeronimo

¿Qué ocurrió? Resulta que Miguel Trauco viene arrastrando dolencias musculares que no le han permitido competir con regularidad con Sport Boys en este inicio del Torneo Clausura 2026. Es así que incluso durante los últimos días recién trabajó a la par de sus compañeros y su presencia en el partido de esta noche ante Alianza Lima estaba en duda, situación que finalmente se confirmó.

Así es. Carlos Desio, entrenador de Sport Boys, optó por dejarlo fuera de la lista de convocados para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Nacional y con ello el equipo chalaco pierde a uno de sus jugadores más experimentados de la plantilla. Es más, el propio Miguel Trauco había hablado con la prensa sobre la posibilidad de enfrentar a su exequipo y ahora tendrá que mirarlo desde la tribuna.

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Alineaciones confirmadas de Sport Boys vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Sport Boys | Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti, Pablo Erustes y Luciano Nequecaur. DT: Carlos Desio.

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Federico Girotti y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (09/08)

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¿Dónde ver Sport Boys vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

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Claro TV

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