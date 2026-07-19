El golazo de chalaca de Nahuel Luján para Sport Huancayo ante Alianza Lima en Matute

El volante argentino sorprendió a toda la defensa rival con un golazo gracias a su gran pirueta dentro del área. Pese a ello, fue triunfo de Alianza Lima.

Sport Huancayo se pudo adelante en el marcador del partido ante Alianza Lima por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Un golazo de chalaca de Nahuel Luján abrió el marcador en Matute e hizo sufrir al conjunto blanquiazul en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo de Pablo Guede lo pudo dar vuelta.

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Al minuto 18, tras un mal control dentro del área, el balón se le elevó a Luján, quien no dudó en aplicar un gran gesto técnico para meter un golazo de chalaca. Alejandro Duarte no pudo hacer nada ante el sorprendente remate del volante de Sport Huancayo para el 1-0.

Alianza Lima había comenzado mejor el partido, con más tenencia de balón y algunas aproximaciones. Pero, luego de una escapada por derecha, el visitante pudo tener su chance y la aprovechó de buena manera.

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Este es el quinto gol que marca Luján en esta temporada 2026. En el Torneo Apertura había marcado tres en 17 encuentros, mientras que también tiene uno en la Copa Caliente de la Liga 2026.

Eryc Castillo lo dio vuelta para Alianza Lima

La ventaja le duró quince minutos a Sport Huancayo. Es que al minuto 33 de juego, Eryc Castillo marcó el empate 1-1 para Alianza Lima. Una floja respuesta de Ángel Zamudio tras centro de Marco Huamán permitió el gol de rebote de ‘La Culebra’.

De esta manera, ambos equipos se fueron igualados al entretiempo. El conjunto local hizo los méritos para poder irse en ventaja, pero la resistencia visitante pudo llevar a que el partido quede parejo en el marcador.

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Sin embargo, en el segundo tiempo, volvió a aparecer Eryc Castillo para que el local pueda completar la remontada. Al minuto 16 del complemento, el ecuatoriano aprovechó un buen centro de Marco Huamán al segundo palo para marcar el 2-1.

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De esta manera, el triunfo quedó para el cuadro aliancista por 2-1. Si bien Nahuel Luján adelantó a los huancaínos, Eryc Castillo remontó para que los locales se queden con los tres puntos en el arranque del Clausura.

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