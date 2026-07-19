Alianza Lima vs Sport Huancayo: horario y canal para ver el duelo por el Torneo Clausura 2026

El cuadro 'íntimo' buscará iniciar el Clausura con una victoria, mientras los de Huancayo intentarán sumar para salir de los últimos puestos.

Alianza Lima recibe HOY, domingo 19 de julio, a Sport Huancayo por la jornada inaugural del Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘blanquiazul’ intentará comenzar con una victoria para mantenerse en la pelea por el título nacional, mientras que el ‘Rojo Matador’ buscará sumar puntos importantes para escapar de los últimos lugares. Revisa aquí el horario, el canal de transmisión y todos los detalles del encuentro.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El compromiso entre Alianza Lima y Sport Huancayo comenzará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva. A continuación, consulta los horarios del encuentro en los distintos países de Sudamérica.

Ecuador y Colombia: 19:00 horas

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela, Bolivia y Chile: 20:00 horas

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¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs Sport Huancayo?

La transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo para todo el Perú estará a cargo de L1 MAX y L1 Play. Además, podrás seguir la previa, el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias del encuentro a través de Bolavip Perú.

Así llegan ambos equipos

Alianza Lima afronta el inicio del Torneo Clausura como vigente campeón del Apertura. El equipo de Pablo Guede incorporó nuevamente a Cristian Neira, aunque las recientes derrotas en amistosos frente a Sport Boys y Deportivo Cali habrían llevado a la dirigencia a evaluar nuevas incorporaciones antes del cierre del mercado de pases.

Sport Huancayo, en tanto, inicia esta etapa con la necesidad de mejorar su campaña. El ‘Rojo Matador’ buscará sorprender en Matute para sumar puntos importantes que le permitan alejarse de los últimos lugares y escalar en la tabla acumulada.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima enfrenta a Sport Huancayo este domingo 19 de julio por el Torneo Clausura.

El partido de hoy comenzará a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

La señal de L1 MAX transmitirá en vivo el encuentro en el territorio peruano.