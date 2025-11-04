Alianza Lima y Universitario lo quieren para el 2026, pero los rechazará para irse a Arabia Saudita

Todavía la temporada no termina en la Liga 1 2025, pero ya los equipos están comenzando a armarse para la siguiente campaña. Algunos terminan contrato y por eso están buscando llevárselos gratis. Otros de gran presente son seguidos por los equipos más importantes del país que buscan contar con sus servicios.

Publicidad

Publicidad

Uno de los jugadores que ha sido revelación en los últimos partidos es Juan Lucumí, quien milita en Ayacucho FC. Su gran demostración de habilidad han hecho que muchos lo vean como un interesante refuerzo para el año que viene. Es por eso que se dio el rumor que los grandes le pusieron el ojo encima, tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes.

Juan Lucumí celebrando (Foto: Ayacucho FC).

Pero por lo que se ha logrado conocer, pues tendría su destino fuera del Perú. No cambiaría de destino en el país, sino más bien se iría a Arabia Saudita en busca de probar suerte. Así lo dio a conocer el periodista Silvio Valencia, quien afirmó que tendría un interesante contrato para poder irse al Medio Oriente que es claro imposible de igualar en el país.

Publicidad

Publicidad

“¡LA PRIMICIA DEL SENSEI! Pese a tener diferentes ofertas de clubes de la Liga 1, Juan Lucumí terminará marchándose al fútbol del exterior, precisamente en Arabia Saudita, donde le pagarán 5 veces más de lo que le ofrecen los equipos del balompié nacional”, fue lo que publicó el periodista deportivo en sus redes sociales.

De esta forma, el extremo colombiano de 26 años de edad seguiría su carrera lejos del Perú. País en el que logró en el tramo final impresionar con su gran ritmo, potencia y sobre todo control de balón.

Los números de Juan Lucumí en la Liga 1

ver también Piero Quispe rompió el silencio sobre Alianza Lima y su respuesta desató controversia en Universitario

El nacido en Santiago de Cali en Colombia esta temporada ha sido un jugador que por momentos ha pasado desapercibido. Más que todo debido al equipo en el que se encuentra, el cual no ha estado muy bien esta temporada. Siendo de los que pelea el descenso, no obstante, por duelos puntuales ha sabido mostrarse muy bien dentro del terreno de juego.

Publicidad

Publicidad

Si tenemos en cuenta que hasta la fecha en la que se ha realizado esta nota tiene un total de 29 partidos disputados, en los cuales ha hecho 5 goles y ha dado 6 asistencias en 1873 minutos jugados.

Juan Lucumí con Ayacucho FC (Foto: Ayacucho FC).

Una suma que no es muy amplia, pero teniendo en cuenta el nivel en el que ha estado jugando, con un equipo que está peleando por mantenerse. Terminan siendo números interesantes, más teniendo en cuenta que a final de temporada finaliza su contrato con Ayacucho FC.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves