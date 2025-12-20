Tras no continuar en Sporting Cristal, el equipo de Brasil que quiere a Jhilmar Lora por pedido de Enderson Moreira

Jhilmar Lora es uno de los jugadores que no continuará en Sporting Cristal de cara la temporada 2026. Luego de ser marginado en diversas jornadas del Torneo Clausura 2025 y claramente no estar en las planificaciones desde que Paulo Autuori tomó el mando del equipo, ahora una experiencia en el extranjero podría estar abriéndole las puertas a pedido de Enderson Moreira.

Así es, el exentrenador de Sporting Cristal habría realizado el pedido explícito para que la directiva de Gremio Novorizontino lo tenga en cuenta. Sabiendo que se conocen muy bien tras haber coincidido en el Rímac durante el primer semestre del año 2024, en donde por cierto los celestes estuvieron a punto de campeonar, ahora podrían reencontrarse en la Serie B del Brasileirao.

Fuente: Sporting Cristal.

“Jhilmar Lora tiene arreglado su pase al fútbol de Brasil. Deja Sporting Cristal y va a jugar en la Serie B de Brasil. Todo hace indicar que ha sido llamado por el propio técnico del club, Enderson Moreira, el extécnico de Sporting Cristal, que dirige al Gremio Novorizontino“; fue la información del periodista Julio Peña durante una de las últimas ediciones del programa digital ‘De Una‘.

Fuente: Sporting Cristal.

¿Por qué Jhilmar Lora perdió tanto espacio en el plantel de Sporting Cristal?

Todo sucedió a partir de que Paulo Autuori llegó a Sporting Cristal a mediados de la temporada 2025 y empezó a darle su toque al equipo. El plantel titular empezó a ser recurrente con distintos nombres y uno de los quedó al margen, incluso de las listas de convocados, fue Jhilmar Lora. El lateral no tenía minutos de competencia y se hablaba de que había sido separado de la institución.

Finalmente, esta situación nunca se llegó a concretar como tal ya que su contrato terminaba en diciembre de este año. El puesto fue para Leandro Sosa y ahora mismo es quien está a punto de renovar su vínculo al encontrarse en los planes del comando técnico. En conclusión, Jhilmar Lora contaría con importantes chances de sumarse a Gremio Novorizontino de la la Serie B del Brasileirao.

Los equipos de la Liga 1 que también mostraron interés por Jhilmar Lora

Así como ahora mismo se habla de que Jhilmar Lora tiene muchas chances de llegar a Gremio Novorizontino de la la Serie B del Brasileirao, hace algunos días se conoció que equipos de la Liga 1 como Cienciano y FBC Melgar mostraron mucho interés en ficharlo para la temporada 2026. Por algunas cuestiones económicas es que no se habría llegado a un acuerdo de por medio y es muy probable que termine por probar suerte en el extranjero.

Fuente: @Gusadro

