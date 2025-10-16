Tras sus malos partidos con Sporting Cristal, Jhilmar Lora fue descartado por gigante de Brasil

No hay duda que Jhilmar Lora ha bajado su nivel futbolístico considerablemente. Muy atrás quedó la figura de aquel buen prospecto que campeonó con Sporting Cristal y que incluso fue llamado a la Selección Peruana. Por ello es que el lateral derecho se perdió una gran oportunidad en un club de Brasil.

Todo sucedió en la temporada 2024, cuenta Narciso Algamis, representante de jugadores. Hablando en vivo con L1 MAX, el mánager reveló cómo fue su experiencia cuando visitó las oficinas de Fluminense.

“En la oficina de scouting de Fluminense tienen una pizarra con foto, nombre y posición de todos los jugadores a los que siguen en el mundo. En algún momento estuvieron dos peruanos. En mayo del 2024 los vi y uno era Marco Huamán y el otro era Jhilmar Lora”, comentó Narciso Algamis al programa L1 MAX.

La revelación entra en sintonía con lo bien que estaba jugando Jhilmar Lora en Sporting Cristal. Sin embargo, el lateral derecho empezó a bajar su nivel y ahora mismo no se sabe si seguirá en el plantel al término de su contrato.

¿Jhilmar Lora se va de Sporting Cristal?

En las últimas horas se comunicó que Jhilmar Lora no seguirá en Sporting Cristal. Teniendo contrato hasta diciembre del 2025, las negociaciones con el lateral derecho están estancadas y todo haría indicar que no seguiría.

No hay que olvidar que Jhilmar Lora es producto de las canteras de Sporting Cristal. Luciendo con un sello distintivo en la web del equipo celeste, hoy su futuro está lejos del Rímac o, en principio, al menos en duda.

Jhilmar Lora en la temporada 2025 de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuánto gana Jhilmar Lora?

Jhilmar Lora gana 15 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Jhilmar Lora tiene contrato con Sporting Cristal?

Jhilmar Lora tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025. Siendo formado en las canteras del equipo del Rímac, el jugador no sería renovado y tendría que buscarse un nuevo club.

