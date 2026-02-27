Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, fue tajante al referirse a la denuncia presentada por Alianza Lima contra Universitario por los incidentes ocurridos tras el partido disputado en el estadio Estadio Alberto Gallardo.

El exfutbolista celeste dejó clara su postura frente al reclamo blanquiazul, marcando distancia de cualquier intención de escalar el conflicto. Para Uribe, el foco debe estar en construir soluciones y no en alimentar polémicas externas al terreno de juego.

“Trato de entenderlo, pero mi posición no es generar conflicto, sino buscar soluciones. Entonces, cuando hay una fiesta, y no te invitan, a mí no me gusta participar, entonces me mantengo al margen y estando en total desacuerdo con esa apreciación”, expresó con firmeza en charla con RPP Deportes.

Desde la interna celeste, la postura es enfriar el ambiente y evitar que la situación escale en la mesa dirigencial. Uribe considera que el camino correcto pasa por la mesura institucional y no por abrir nuevos frentes de confrontación.

¿Por qué Alianza Lima presentó una denuncia contra Universitario?

La declaración de Uribe llega luego de los cruces verbales que se produjeron al final del encuentro entre Universitario vs. Cristal del sábado 21 de febrero, cuando el técnico Javier Rabanal y los jugadores Jairo Concha y Caín Fara protagonizaron un tenso intercambio con aficionados rimenses.

El episodio, sin embargo, sigue generando repercusiones en el fútbol peruano y se mantiene bajo la lupa de las autoridades deportivas, mientras los clubes continúan enfocados en lo que será la próxima jornada del Torneo Apertura.

¿Qué pasó en el final del Sporting Cristal vs. Universitario en el Torneo Apertura?

En el final del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario, el técnico Javier Rabanal y los jugadores Jairo Concha y Caín Fara protagonizaron un bochornoso momento al responder con insultos las provocaciones de los fanáticos celestes.

¿Cuánto quedó el Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Apertura?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario terminó 2-2 en el estadio Alberto Gallardo el pasado sábado 21 de febrero. El duelo, válido por la fecha 4 del Torneo Apertura, se sintió más como un alivio para los celestes pues en un momento del partido iban 2-0 abajo.

