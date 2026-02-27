“Eso es lo que quiere”: el consejo que recibió Universitario para no potenciar a Hernán Barcos en el Estadio Monumental

En uno de los partidos más resonantes de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, no hay duda de que el Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca llama mucho la atención. Claramente, el regreso de Hernán Barcos al Estadio Monumental será uno de los episodios que más morbo empieza a generar, así que desde ya es que existe una especie de pedido hacia la hinchada crema.

Sabiendo de la jerarquía y de la calidad goleadora de Hernán Barcos, por más que juegue con todo un estadio en contra, está clarísimo que el aficionado de Universitario de Deportes pretenderá abuchearlo y pifiarlo para así opacarlo, lo cual al parecer no funcionaría del todo. Así también lo entiende Mauro Cantoro y por ende es que le dejó un consejo a quienes asistan a dicho encuentro.

“A la gente de la ‘U’ le digo que Hernán Barcos sale ganando si la ‘U’ se empeña a silbarlo porque eso es lo que quiere. Encima, llega a hacerte goles. Universitario debería darle poca importancia a Hernán Barcos”; comentó Mauro Cantoro, exfutbolista de Universitario de Deportes y hoy analista deportivo, durante el programa digital ‘Desmarcados‘.

Las sensaciones de Hernán Barcos en la previa del Universitario vs. FC Cajamarca

En la previa del viaje de la delegación de FC Cajamarca rumbo a Lima para enfrentar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, Hernán Barcos conversó el periodista Renato Landivar y habló de las sensaciones que justamente le genera este encuentro. Sin ánimos de enaltecer el escenario como quizá algunos pensarían, el goleador fue muy enfático en su postura.

“Ya estamos preparados y esperando que sea mañana para viajar. Ante Universitario es un partido difícil y uno más como cualquier otro. El recibimiento de la gente es parte del folclore del fútbol y esperemos a ver como se da”; confesó el popular ‘Pirata‘ hace algunas horas y con lo cual queda en evidencia que está totalmente preparado para el ambiente que le espera en Ate.

Día, hora y dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes enfrentará a FC Cajamarca el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además que de gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás vivir y seguir todas las incidencias de este duelo por medio del clásico minuto a minuto.

