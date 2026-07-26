Alineaciones confirmadas Comerciantes Unidos vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Alianza Lima enfrenta HOY a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Revisa las alineaciones para el duelo en Cutervo.

Alianza Lima afronta un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026 con la intención de mantener el buen momento que atraviesa bajo la dirección técnica de Pablo Guede.

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Este domingo visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo por la segunda jornada, con el objetivo de extender su invicto en la altura. Revisa las probables alineaciones que presentarán ambos equipos para este compromiso.

Alineación de Alianza Lima

En tienda blanquiazul son conscientes de que conseguir un buen resultado fuera de casa será clave desde el arranque del Torneo Clausura. Por ese motivo, todo apunta a que Pablo Guede volverá a ajustar su planteamiento para jugar en la altura y optará por un sistema con cinco hombres en defensa.

Así saldría al campo Alianza: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Luis Advíncula; Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Federico Girotti y Eryc Castillo.

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Alineación de Comerciantes Unidos

Por el lado de Comerciantes Unidos, la obligación será quedarse con los tres puntos para alejarse de los últimos lugares de la tabla. El conjunto dirigido por José Eugenio Hernández atraviesa una racha de ocho encuentros sin conocer la victoria e intentará cortar esa mala seguidilla frente a Alianza Lima.

Este sería el once con el que arrancaría: Matías Córdova; Fabio Rojas, Piero Guzmán, Juan Rodríguez, Alexis Cossio; Alexis Arias, Parodi, Josuee Herrera, Agustín Rodríguez Carpio, Rodrigo Vilca y Matías Sen.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos por la fecha dos del Torneo Clausura 2026.

Pablo Guede alineará una formación con cinco defensores para jugar en la altura.

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