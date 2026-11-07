Alineaciones de Cienciano y Sport Huancayo por la Liga 1: formaciones probables

Cienciano recibe a Sport Huancayo este sábado 7 de noviembre desde las 20:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Cienciano viene de caer 0-1 ante Alianza Lima y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sport Huancayo viene de ganarle 2-0 a Melgar y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cienciano y Sport Huancayo
Cienciano (4-3-3): Gonzalo Falcón, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Santiago Arias, Carlos Cabello, Ademar Robles, Ray Sandoval, Carlos Garcés, Neri Bandiera. DT: Cristian Ruggeri.
Sport Huancayo (4-2-3-1): Ángel Zamudio, Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles, Diego Carabaño, Nahuel Luján, Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Daniel Porozo, Javier Sanguinetti. DT: Richard Pellejero.
La previa de Cienciano y Sport Huancayo: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Perú)
- Historial: 33 cruces — Cienciano ganó 10, Sport Huancayo ganó 13 y empataron 10
- Último antecedente: 24/05/2026: Sport Huancayo 2-2 Cienciano
- Próximo partido de Cienciano: vs. Sporting Cristal, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Sport Huancayo: vs. Universitario, domingo 22 de noviembre