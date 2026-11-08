Qué resultados necesita Sport Huancayo para ser campeón del Torneo Clausura 2026 en estas fechas finales

La definición del Torneo Clausura 2026 dio un giro impensado en su penúltima jornada. Sport Huancayo dio el golpe de la temporada al asaltar la cima de la clasificación con 34 unidades, colocándose en una posición de privilegio para adueñarse del segundo torneo corto del año.
Al haber completado sus 16 presentaciones del calendario regular, el cuadro huancaíno cuenta con un único partido por disputar y depende exclusivamente de su rendimiento deportivo en la jornada de cierre para proclamarse campeón.
Sport Huancayo derrotó de visitante a Cienciano en Cusco. (Foto: X).
La hazaña en Cusco que cambió el rumbo
El punto de quiebre para el liderazgo de la escuadra incontrastable ocurrió en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sport Huancayo consiguió una victoria impensada por 2-1 en condición de visitante frente a Cienciano, remontando un encuentro sumamente complejo tras el gol inicial de Neri Bandiera para el cuadro imperial.
Los tantos de Javier Sanguinetti desde el punto penal y de Daniel Porozo en la segunda mitad sellaron tres enteros de oro en la altura cusqueña. Ese triunfo en calidad de forastero, sumado al tropiezo de Sporting Cristal en Tarma (1-1 ante ADT), catapultó al equipo dirigido por el comando técnico huancaíno a la primera posición en solitario.
Tabla de posiciones previo a la fecha final
La parte alta de la tabla posicional se mantiene en un margen apretado antes del pitazo final en la jornada 17:
Sport Huancayo: 34 unidades (16 partidos disputados)
Sporting Cristal: 32 unidades (16 partidos disputados)
Universitario de Deportes: 31 unidades (15 partidos disputados)
Alianza Lima: 28 unidades (15 partidos disputados)
Programación del partido decisivo
La confirmación del campeonato se definirá en un mano a mano directo con el marco del Estadio IPD de Huancayo:
Fecha 17 – La final por el título:
Partido: Sport Huancayo vs. Universitario
Lugar: Estadio IPD de Huancayo, Huancayo
Hora: 15:30 horas (programación en simultáneo)
Detalle: El Rojo Matador recibirá al elenco crema con la oportunidad directa de levantar el trofeo del Clausura ante su afición.
Combinaciones matemáticas para el Rojo Matador
Las opciones de Sport Huancayo para adueñarse de la segunda fase de la Liga 1 se resumen en tres escenarios claros:
- Campeón directo con victoria (37 unidades): Si Sport Huancayo supera a Universitario en la incontrastable, cosechará un total de 37 unidades. Este registro lo vuelve inalcanzable para Sporting Cristal (que como máximo sumaría 35) y para el propio Universitario, decretando el título automático.
- Campeón o diferencia de gol con un empate (35 unidades): En caso de igualar ante Universitario, Huancayo registrará 35 unidades. Será campeón automáticamente si Sporting Cristal no gana su encuentro ante Cienciano. Si Cristal triunfa, ambos igualarán en 35 enteros y la definición se resolverá por el saldo de goles global (donde los bajopontinos sostienen una marca a favor).
- Eliminación con derrota (34 unidades): Una caída en casa dejaría a Sport Huancayo estancado en 34 enteros, abriendo la puerta para que Universitario (37 o 34 con mejor diferencia) o Sporting Cristal (35) lo sobrepasen en la tabla.
El camino hacia la definición nacional
Obtener el primer lugar del Torneo Clausura significaría un logro sin precedentes para la institución huancaína en la máxima categoría.
De abrochar la cima en el IPD de Huancayo, el conjunto incontrastable inscribirá su nombre en la definición por el título nacional 2026, donde medirá fuerzas ante Alianza Lima (ganador del Torneo Apertura 2026) en la instancia semifinal o en la Gran Final Nacional de la Liga 1.
DATOS CLAVE
- Sport Huancayo con 34 unidades lidera el Torneo Clausura tras 16 partidos disputados.
- Estadio IPD de Huancayo albergará el duelo final entre Sport Huancayo y Universitario.
- Sumar 37 puntos coronará campeón a Sport Huancayo sin depender de otros resultados.