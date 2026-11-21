En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima y FC Cajamarca se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. En el cierre de la etapa regular del campeonato, se trata de un partido atractivo por lo que se disputan ambos equipos y en la siguiente nota conoce todos los detalles de los horarios programados, además de los canales oficiales de transmisión.

Publicidad

Si bien Alianza Lima está clasificado a la gran final del fútbol peruano y solo espera la confirmación del rival, claramente necesitan un triunfo para agarrar mayor confianza y llegar a dicha definición con la moral a tope. El caso de FC Cajamarca es realmente complicado ya que necesitan ganar a como de lugar por una diferencia de siete goles para salvarse del descenso, algo impensado.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

Publicidad

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Jussepi Garcia; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

FC Cajamarca | Jonathan Medina; Jhon Vega, Yordy Vílchez, Héctor Timaná, Anderson Gutiérrez; Carlos Correa, Jefferson Orejuela; Carlos Meza, Jairo Lugo, Brayan Palacios y Piero Cejas. DT: Santiago Acasiete.

DATOS CLAVES

Alianza Lima y FC Cajamarca juegan la fecha 17 en el Estadio Alejandro Villanueva.

juegan la fecha 17 en el Estadio Alejandro Villanueva. FC Cajamarca necesita ganar por siete goles de diferencia para salvarse del descenso.

necesita ganar por siete goles de diferencia para salvarse del descenso. 15:30 horas inicia el partido en Perú, transmitido por Movistar TV y DSports.