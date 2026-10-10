Alineaciones de Sport Boys y Alianza Atletico por la Liga 1: formaciones probables

Se viene Sport Boys vs. Alianza Atletico este domingo 11 de octubre desde las 15:30 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Sport Boys y Alianza Atletico
Sport Boys viene de empatar 1-1 con Melgar y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Alianza Atletico viene de ganarle 2-1 a Comerciantes Unidos y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sport Boys y Alianza Atletico
Sport Boys (4-2-3-1): Diego Melian, Mathias Llontop, Hansell Riojas, Carlos Eduardo Zambrano Alfaro, Emilio Saba, Jostin Alarcon, Oslimg Mora, Yuriel Celi, Pablo Erustes, Christian Cueva, Luis Urruti. DT: Carlos Desio.
Alianza Atletico (4-1-4-1): Steven Rivadeneyra, Anthony Gordillo, Jose Lujan, Román Gastón Suárez, Stefano Fernandez, Cristian Penilla, Jorge del Castillo, Hernan Lupu, Guillermo Larios, Germán Gastón Díaz, Jairo Gabriel Molina Ospino. DT: Federico Urciuoli.
Suplentes de Sport Boys: Hernan Da Campo, Luciano Zambrano, Renzo Alfani, Federico Illanes, Rolando Diaz, Erick Gonzales, Nilson Loyola, Percy Liza, Jose Davey, Gustavo Dulanto, Jeferson Nolasco.
Suplentes de Alianza Atletico: Franchesco Flores, Valentín Robaldo, Jesus Mendieta, Jimmy Perez, Elian Munoz, Williams Guzman, Jose Ingratti, Juan David Delgado Vásquez, Christian Valladolid, Daniel Prieto.
La previa de Sport Boys y Alianza Atletico: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 15:30 (hora de Perú)
- Historial: 41 cruces — Sport Boys ganó 9, Alianza Atletico ganó 17 y empataron 15
- Último antecedente: 06/10/2026: Alianza Atletico 3-0 Sport Boys
- Próximo partido de Sport Boys: vs. ADC Juan Pablo II, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Alianza Atletico: vs. Universitario, domingo 18 de octubre