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Liga 1

Alineaciones de Sport Boys y CD UT Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

Sport Boys y CD UT Cajamarca se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sport Boys vs. CD UT Cajamarca, Liga 1
Sport Boys vs. CD UT Cajamarca, Liga 1

Sport Boys recibe a CD UT Cajamarca este domingo 8 de noviembre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Sport Boys viene de empatar 2-2 con Universitario y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. CD UT Cajamarca viene de caer 2-3 ante Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sport Boys y CD UT Cajamarca

Sport Boys (4-2-3-1): Diego Melián, Emilio Saba, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Mathías Llontop, Oslimg Mora, Yuriel Celi, Jostin Alarcón, Luis Urruti, Pablo Erustes, Christian Cueva. DT: Carlos Desio.

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CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ángelo Campos, Luis Garro, Manuel Ganoza, Bruno Duarte, Francesco Cavagna, David Dioses, Marcos Lliuya, Arquímedes Figuera, David Camacho, Marlon De Jesús, Adolfo Muñoz. DT: Cristián Molins.

La previa de Sport Boys y CD UT Cajamarca: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 15:30 (hora de Perú)
  • Historial: 16 cruces — Sport Boys ganó 4, CD UT Cajamarca ganó 5 y empataron 7
  • Último antecedente: 23/05/2026: CD UT Cajamarca 0-0 Sport Boys
  • Próximo partido de Sport Boys: vs. Comerciantes Unidos, domingo 15 de noviembre
  • Próximo partido de CD UT Cajamarca: vs. Los Chankas, viernes 13 de noviembre
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