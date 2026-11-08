Alineaciones de Sport Boys y CD UT Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

Sport Boys recibe a CD UT Cajamarca este domingo 8 de noviembre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Sport Boys viene de empatar 2-2 con Universitario y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. CD UT Cajamarca viene de caer 2-3 ante Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sport Boys y CD UT Cajamarca
Sport Boys (4-2-3-1): Diego Melián, Emilio Saba, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Mathías Llontop, Oslimg Mora, Yuriel Celi, Jostin Alarcón, Luis Urruti, Pablo Erustes, Christian Cueva. DT: Carlos Desio.
CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ángelo Campos, Luis Garro, Manuel Ganoza, Bruno Duarte, Francesco Cavagna, David Dioses, Marcos Lliuya, Arquímedes Figuera, David Camacho, Marlon De Jesús, Adolfo Muñoz. DT: Cristián Molins.
La previa de Sport Boys y CD UT Cajamarca: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 15:30 (hora de Perú)
- Historial: 16 cruces — Sport Boys ganó 4, CD UT Cajamarca ganó 5 y empataron 7
- Último antecedente: 23/05/2026: CD UT Cajamarca 0-0 Sport Boys
- Próximo partido de Sport Boys: vs. Comerciantes Unidos, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de CD UT Cajamarca: vs. Los Chankas, viernes 13 de noviembre