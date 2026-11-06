Winston Reátegui explicó por qué no debieron cobrarse los penales en Universitario vs. Sport Boys

El expresidente de la CONAR y actual analista en L1MAX explicó en detalle por qué no hubo infracciones de Gianluca Lapadula ni de Hansell Riojas. Cuestionó a Micke Palomino.

El empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Sport Boys dejó algunas polémicas por los penales que terminó marcando el árbitro Micke Palomino. Para Winston Reátegui, actual analista en L1MAX y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), ninguna de las penas máximas debió ser cobrada, lo que influyó claramente en el resultado.

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Tanto Universitario como Sport Boys recibieron un penal cada uno en el primer tiempo de su partido disputado el miércoles 4 de noviembre en el Monumental U Marathon. Christian Cueva marcó el suyo con una gran definición a lo Panenka, mientras que Álex Valera no pudo ante Diego Melián. Sin embargo, dichas ejecuciones sembraron polémicas.

¿Por qué no fue penal de Gianluca Lapadula a Carlos Zambrano?

Winston Reátegui, en el programa L1 Radio (L1MAX), analizó las dos jugadas que terminaron en penales por los cobros de Micke Palomino. La primera de ellas fue la presunta falta de Gianluca Lapadula contra Carlos Zambrano, que derivó en el gol de Cueva. Para el analista, no hubo infracción y lo explicó.

“Siempre saben que mi posición en los penales es que, al ser una sanción objetiva, tiene que ser clara, fehaciente. Aquí no me da la interpretación que haya habido ni siquiera un roce. Es una jugada de fútbol normal que los dos van a disputar y que Lapadula gana la posición“, aseguró Reátegui.

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✅ EL VAREDICTO CON WINSTON REATEGUI



"Aquí no me da la impresión de una interpretación de un roce, Lapadula gana la posición, para mí no es penal"#L1Radio



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El análisis contó con una pantalla donde se pudo ver la jugada y parar a cada momento para la explicación. “Miren ustedes, él ya ganó una posición, él tiene derecho a ganarla en el campo y, de ahí, viene un supuesto roce, digo supuesto porque a mí no me queda claro”, consideró mientras se advertía la jugada entre el defensor del Boys y el atacante de la ‘U’.

Más allá del debate con la mesa del programa, Reátegui fue contundente: “Para mí esto no es penal”. Luego de ello, mostró la jugada desde otro ángulo para que se advierta que el propio atacante ‘crema’ puso el pie primero en busca del balón y después Zambrano. “Él (Lapadula) ya había ganado la posición”, opinó.

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La jugada sigue siendo polémica, incluso varias horas después de lo que fue el partido. Esta determinación permitió que el equipo de Carlos Desio se adelante en el marcador. Aunque, la ‘U’ tuvo su propia chance minutos después con su propio penal, pero marcado también por la polémica.

¿Por qué no fue penal de Hansell Riojas y Gianluca Lapadula?

Esta jugada fue aún más clara y, prácticamente, toda la mesa coincidió con la apreciación de Winston Reátegui. “Es pecho y mano, después el golpe de Hansell Riojas”, opinó. Gianluca Lapadula se llevó el balón con la mano justo al momento en que el defensor del conjunto ‘rosado’ lo baje.

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"El VAR debió invitar a Mike Palomino y darle las consideraciones, primero es mano y luego es el golpe de Hansell Riojas"#L1Radio



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Micke Palomino cobró penal al instante, aunque bajo la apreciación del exárbitro, debió recibir el llamado de los encargados del VAR. “El VAR debió invitar a Mike Palomino y darle las consideraciones, primero es mano y luego es el golpe de Hansell Riojas”, sentenció.

Así, la jugada tampoco debió ser considerada falta para penal, por lo que ambas acciones no debieron tener el fallo que finalmente tuvieron. Aunque, expone nuevamente las deficiencias del arbitraje peruano, tan cuestionado durante esta temporada.

DATOS CLAVE

Universitario 2-2 Sport Boys: partido disputado el miércoles 4 de noviembre en el Monumental.

partido disputado el miércoles 4 de noviembre en el Monumental. Winston Reátegui: analista que afirmó en L1MAX que ningún penal debió ser cobrado.

analista que afirmó en L1MAX que ningún penal debió ser cobrado. Christian Cueva: anotó su penal, mientras Álex Valera falló ante Diego Melián.